MasterChef México: Ex ganador del famoso reality debutará como actor en el cine, así lo anunció | FOTO

En los últimos meses, algunos ex participantes de MasterChef México, han aparecido en otras producciones de TV Azteca para continuar su carrera dentro del espectáculo como en el caso de Pablo Martí y Cynthia González, quienes participaron en la segunda temporada de Survivor México, sin embargo, no son los únicos que tienen planeado ganarse un lugar dentro del medio de la farándula pues recientemente el ganador de la sexta temporada de MasterChef México, Ismael Zhu Lí, anunció que incursionará como actor en una película, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de su perfil de Instagram donde “El Chino”, como también se le conoce al querido cocinero, anunció muy contento su incursión en la industria cinematográfica, compartió una fotografía junto a Natalia Tellez y Mara Escalante, con quienes compartirá créditos en esta película y en la imagen también apareció Gerardo Morán, quien será el encargado de dirigir la película llamada “Permitidos”.

"Me vuela la cabeza y me emociona formar parte de proyectos nuevos y hacer cosas que me sacan de mi zona de confort. Gracias Gerardo Morán por darme la oportunidad de estar en la pantalla grande y vivir la experiencia del cine, solo que esta vez, frente a las cámaras. Estén pendientes muy pronto #PermitidosLaPelícula”, escribió el querido cocinero que ganó MasterChef en 2018.

De momento, el también empresario no reveló más detalle sobre su participación en la película, sin embargo, en otras imágenes que compartió se pudo apreciar que ya dieron inicio las grabaciones de esta producción en la que se pudo apreciar al querido cocinero junto a Mara Escalante vestidos como jugadores de Tenis, por lo que comenzaron s surgir todo tipo de especulaciones sobre la trama de esta película.

Además de Natalia Tellez y Mara Escalante, Ismael Zhu Li, compartirá créditos con Erika Buenfil, Arap Bethke y Alex de Hoyos, por mencionar solo algunos, por lo que dicha película ya comenzó a generar grandes expectativas.

¿Qué hizo “El chino” tras ganar MasterChef México?

Luego de coronarse como el MasterChef de la sexta temporada del exitoso reality, el cocinero de ascendencia oriental, Ismael Zhu, abrió su propio restaurante de comida asiática, el cual, nombro “Yun”, en honor a s u madre y en diversas ocasiones ha expresado su intención de expandir sus horizontes para abrir nuevas sucursales de su restaurante en otros puntos del país.

Izmael Zhu también participa en “Los tres tragones”, junto a Roger González y Daniela Obregón, el cual, es un proyecto de redes sociales donde hacen reseñas de comidas típicas de diferentes regiones del país.

Cabe mencionar que el cocinero también forma parte del show matutino estelar de TV Azteca “Venga la Alegría”, donde tiene su propia sección de comida internacional y justo hace unas semanas compartió que cumplió dos años formando parte de la producción del famoso programa de variedades.