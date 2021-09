MasterChef Celebrity México: Así ha cambiado el chef Herrera a lo largo de 9 temporadas

MasterChef es uno de los programas más exitosos de los últimos años en la televisión mexicana y gran parte de ese éxito se debe a las grandes personalidades que tienen como jueces y en ese rubro, el chef Herrera se lleva una mención especial, pues es él quien se ha encargado de aderezar el programa con sus ácidos comentarios y peculiar sentido del humor por lo que hoy te contamos algunas cosas que probablemente no sabías sobre el Chef Herrera y te mostramos cómo ha cambiado a lo largo de las nueve temporadas del concurso culinario de TV Azteca.

El Chef Adrián Herrera ha formado parte de MasterChef México desde la primera temporada de esta producción y desde entonces, junto con la Chef Betty, nunca han dejado su lugar y se han encargado de criticar todos y cada uno de los platillos que se han preparado en la cocina más famosa de México a lo largo de nueve temporadas, incluyendo, la actual en la que participan diferentes personalidades del espectáculo.

Así lucía el chef Herrera en la primera temporada de MasterChefFoto: Especial

Desde el inicio, el chef Herrera asumió el papel del juez más rudo del programa y en cada programa se ha encargado se ha encargado de mantener dicha reputación pues es recurrente que castigue en sus comentarios a los cocineros, incluso, en algunas ocasiones ha sido calificado como “grosero” pues incluso, ha hecho llorar a varios participantes con sus mordaces comentarios.

Cabe mencionar que no todo es crítica con el chef Herrera pues también cuenta con un peculiar sentido del humor, el cual, aunque es muy ácido, le ha servido para ganarse la simpatía de los seguidores del programa, quienes lo consideran como un elemento fundamental para el desarrollo del programa, incluso, algunos han manifestado que no conciben una edición de MasterChef sin su presencia pues dejaría un huevo muy complicado de llenar ya que su personalidad es única.

El humor del Chef Herrera es su sello personal. Foto: Especial

¿Quién es el Chef Herrera?

Adrián Herrera es el nombre del conocido Chef de 52 años, se sabe que nació en Houston, Texas, Estados Unidos, pero se considera más mexicano que el chile pues gran parte de su vida ha vivido en Nuevo León.

Aunque no hay mucha información sobre su infancia se sabe que siempre tuvo interés en la cocina pues aprendió diferentes técnicas de forma autodidacta. Adrián Herrera estudió 2 años la carrera de medicina, trabajó en un rancho ganadero de su familia y fue escultor antes de dedicarse de lleno a la cocina.

La personalidad del Chef Herrera es muy peculiar. Foto: Especial

Se sabe que el chef Herrera inició su andar en el mundo restaurantero con un pequeño carrito de tacos, sin embargo, años más tarde logró abrir La Fonda San Francisco y años más tarde abrió cuatro restaurantes más, todos ubicados en el estado de Nuevo León.

Cabe mencionar que el chef Herrera se considera todo un intelectual de la gastronomía, pues en diversas ocasiones ha presumido ser poseedor de una amplia y envidiable biblioteca gastronómica, en la que están incluidos dos libros de su autoría, los cuales, se titulan, “Norteño” y “Púdrete en el infierno”.

Actualmente, el Chef Herrera participa como juez en MasterChef Celebrity y desde los primeros programas se ha encargado de protagonizar diferentes polémicas, las cuales, nunca han pasado más allá de la cocina del programa, el cual se transmite todos los viernes en punto de las 19:30 horas a través de la señal de Azteca Uno.