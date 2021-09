MasterChef Celebrity: ¿William Valdés reveló el nombre del ganador del reality? | VIDEO

Uno de los realities que más audiencia está teniendo es MasterChef México, el cual en estos momentos tiene una edición especial, pues está compuesto por puros famosos, algo que parece haberle gustado a las personas. Al igual que otros programas, se trata de ser el mejor en las pruebas y enfrentarse a otros compañeros para salir adelante, de lo contrario su salida será inevitable.

En este caso, el último en abandonar el reality fue el conductor William Valdés tras no saber elaborar un pozole (por ser septiembre), algo lógico al ser de origen cubano. Los jueces, con la rigidez que los caracteriza, no pasaron por alto el intento del joven y terminaron emitiendo su voto contra él para que dejara el programa.

Tras numerarle sus errores, los jueces le agradecieron por su participación y escucharon sus comentarios sobre su experiencia dentro de MasterChef Celebrity:

"Yo estoy muy orgulloso de lo que hice frente a ustedes. Siempre he querido hacer las cosas bien porque siempre las he hecho mal. Lo único que quiero es que mi familia se sienta orgullosa de la persona que soy. Duele dejar a unos compañeros maravillosos y de alguna otra manera me quedo solo, entonces fueron una familia muy linda para mi", mencionó el cubano entre lágrimas.

¿William Valdés rebeló al ganador del reality?

Después de expresarse, la conductora Rebecca de Alba le pidió que abandonara la cocina, no sin antes dejar su delantal negro en una de las barras donde elaboran los diversos platillos. Sin embargo, antes de desaparecer en la enorme entrada se volteó para decirle unas palabras a una de las participantes:

"¡Hey! Stephanie (Salas), dos más dos es cuatro y tú vas a ganas MasterChef. Ciao", dijo y posteriormente retomó su camino.

Esto de inmediato abrió las incógnitas en los espectadores, pues coincidió con el spoiler que ha circulado en diversas plataformas sociales, donde mencionaron a los tres finalistas donde el nombre de la cantante salió a relucir. Cabe destacar que al tratarse de personas con diversos compromisos no sería raro que dejaran del programa con una planeación previa.

Esto no se sabrá hasta que pasen los días y se note el comportamiento de MasterChef Celebrity.