MasterChef Celebrity México: Esta es la rara enfermedad crónica que padece Alicia Machado

Alicia Machado no ha pasado desapercibida en la actual temporada de MasterChef Celebrity México pues desde el inicio se ha hecho notar por su llamativa personalidad, además, sus apariciones en los retos de eliminación han sido recurrentes y en este último programa del exitoso reality show reveló que padece una extraña enfermedad crónica que la pone en desventaja en la cocina más famosa de México, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto del padecimiento de Alicia Machado.

Como se mencionó antes fue durante la última emisión de MasterChef Celebrity México donde Alicia Machado reveló su sufre de un extraño padecimiento y su confesión se originó luego de que se le viera intentar partir una calabaza con cierta dificultad, por lo que en su cápsula personal aseguró que tenía fibromialgia.

“Me está costando mucho trabajo picar la calabaza, yo tengo una cosita que se llama fibromialgia y hay veces que no tengo fuerza, hay días que yo no tengo fuerza”, fueron las palabras de Alicia Machado, quien a la postre, esta dificultad le pasó factura y terminó acumulando su quinto mandil negro del programa, no obstante, pudo salvarse y permanecer una semana más dentro de MasterChef Celebrity México.

¿Qué es la fibromialgia?

De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Salud (SSa), la fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo, además, otro de los síntomas es sensibilidad en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos.

Según informa la dependencia, esta enfermedad poco conocida es más frecuente en personas del sexo femenino y señalan que los síntomas de esta enfermedad no se reparan con descanso pues también está asociada con trastornos mentales.

De momento, la fibromialgia no tiene una cura, sin embargo, existen diversos tratamientos para disminuir la sintomatología de la enfermedad y señalan que el diagnóstico y tratamiento requiere de la intervención de diversos especialistas como reumatólogos, ortopedistas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras y médicos internistas.

Según informa la Secretaría de Salud (SSa), algunos factores que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad son la predisposición genética, abusos sexuales, físicos y psicológicos, así como un estilo de vida acelerad con poco cuidado de la salud, entre muchos otros.

¿Alicia Machado sale de MasterChef Celebrity?

La permanencia de Alicia Machado en MasterChef Celebrity México se ha puesto en tela de juicio desde el inicio del programa pues se sabe que además del concurso culinario de TV Azteca, también participa en “La casa de los famosos” de Telemundo, por lo que los rumores sobre su próxima salida no han parado de crecer y la noticia de su enfermedad crónica alimentó aún más estas versiones, por lo que su nombre es uno de los que más suenan en el próximo programa, sin embargo, se desconoce la veracidad de estos rumores por lo que habrá que esperar al programa del próximo viernes 24 de septiembre para saber si es o no la sexta eliminada de MasterChef Celebrity México.

¿Quiénes son los participantes que quedan en MasterChef Celebrity México?

Tras la salida de Javier Vázquez, Jorge Aravena, Matilde obregón y William Valdés y José Joel, los participantes que hasta el momento quedan en la competencia son Aida Cuevas, Laura Flores, Aristeo Cázares, Paty Navidad, Tony Balardi, Laura Zapata, Stephanie Salas, Mauricio Islas, Alicia Machado, David Salomón, La Bebeshita, Paco Chacón, Jimena Pérez “La Choco”, Dalú y Germán Montero.