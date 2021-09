Vanessa Guzmán luce sus músculos con ajustado outfit y botas altas; la comparan con una superheroína

La exreina de belleza y actriz, Vanessa Guzmán, se ha convertido en los últimos meses en una tendencia en redes sociales por la transformación que ha tenido su cuerpo, dejando ver sus músculos, como lo hizo en una reciente imagen con la que fue comparada con una superheroína por su ajustado outfit de botas altas.

Guzmán, originaria de Chihuahua, y quien tiene actualmente 45 años, comenzó su carrera en los medios luego de participar en el certamen de belleza Miss Universo, en el año de 1996, donde no se llevó la corona pero estuvo muy cerca, pues fue una de las finalistas del concurso.

El cambio físico de la actriz ha sido notable, y aunque siempre ha presumido una esbelta figura, en los últimos meses se ha hecho notar en redes sociales por su trabajo físico, debido a que actualmente concursa en competencia de fisicoculturismo, lo que la ha llevado a transformar su cuerpo.

Vanessa Guzmán se luce con ajustado body

Este lunes, Vanessa compartió con sus miles de fanáticos en Instagram una serie de imágenes, y fue en una de estas donde presumió un ajustado outfit de body en color gris y negro, que combinó con unas botas altas de color oscuro, look por el que fue comparada con una superheroína.

Vanessa presume cuerpazo en ajustado look. Foto: Especial

En la imagen, se puede ver a la actriz posando con las manos en la cintura, una forma tradicional de presentar a las heroínas en los comics o en el cine. Sin embargo, Guzmán también llamó la atención por el mensaje con el que acompañó las instantáneas, pues escribió lo siguiente:

"Mientras la gente sigue estancada en el pasado, yo sigo avanzando y vamos por más!! Del pasado me quedo solo con el recuerdo en vida de mis dos grandes amores mi padre y mi hermano. El tormento de otros hoy es mi pedestal", palabras que quizás tienen que ver con los comentarios que se han hecho sobre las parejas que ha tenido.



Y agregó: "Enfocándonos en el presente y preparándonos para las metas que se vienen a futuro!! La vida me ha enseñado a que estancarnos y vivir en el pasado no es una opción, así que A DARLE y con todo!!".

La comparan con una superheroína

En sus historias de Instagram, Vanessa Guzmán también compartió una publicación en la que es comparada con una superheroína, la cual parece que fue escrita por uno de sus fans, quien aseguró que la actriz es una gran ejemplo e inspiración para muchos.

Además, en la imagen se puede ver que con edición le agregaron una capa roja, para darle todo el look de una heroína de cine. Al respecto, la actriz comentó que se divierte mucho con "las locuras" de sus fans, y agradeció el cariño que le demuestran en las redes sociales.