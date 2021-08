Vanessa Guzmán asegura que ARREMETERÁ contra quienes la ATAQUEN por su apariencia física

Tras ganar en su primer certamen de fisicoculturismo, Vanessa Guzmán ha recibido muchas críticas debido a su apariencia física, por este motivo, la también actriz aseguró que no dudará en arremeter contra a quienes la ataquen, ya que no tolerará que le falten al respeto.

¿Qué dijo la actriz?

Durante una e entrevista para la revista TVyNovelas, la artista señaló que las críticas que ha recibido por su cambio físico no la tumban ni la detienen para seguir sus objetivos, pero aseguró que no permitirá las agresiones u ofensas.

A su vez, la fisicoculturista mencionó que por este motivo ha trabajado en sus redes sociales usando un hashtag #Noalabusodeopinión, pues dijo que una cosa era opinar y otra cosa es faltar al respeto a otras personas.

No permitirá agresiones, ofensas u ataques

Asimismo, Vanessa comentó que aunque otros famosos se dejen atacar y no digan nada al respecto, ella no planea hacerlo, de hecho, agregó que no por ser una celebridad debe tolerar las agresiones de los internautas.

Por otro lado, dijo que no quiere esperar a que sus hijos o familia sean atacados, por lo que desde ahora dejó muy claro que no se dejará como otros famosos.

Foto: Instagram / vanessaguzmann

#Noalabusodeopinión

Por otro lado, no todo han sido criticas para la famosa, ya que también ha recibido halagos y mucho apoyo de muchas personas, quienes la han calificado de ser una mujer sumamente disciplinada, pues la figura que actualmente presume es el resultado de su esfuerzo y dedicación.