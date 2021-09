John Bernthal: se convirtió en actor por error pero triunfó en The Walking Dead y The Punisher

El personaje de The Punisher es uno de esos antihéroes que no puedes odiar, creado por el escritor Gerry Conway y los artistas John Romita Sr. y Ross Andru, bajo la tutela del editor Stan Lee, hizo su aparición en The Amazing Spider-Man # 129 en el año 1974 y desde entonces ha sido uno de los personajes más aplaudidos por los fans de los comics y seguidores tanto del arácnido como de la editorial Marvel.

El personaje de The Punisher o ‘El Castigador’ como se le conoce entre el público latinoamericano, ha tenido dos momentos interesantes en la pantalla grande y en la televisión, en 2004 el actor Thomas Jane llevó la historia del vengador Frank Castle al cine, la figura y el carisma del actor nunca estuvieron en duda, sin embargo, un guion muy flojo y sin el toque que debería tener el personaje, dejaron en el olvido ese primer experimento (digamos exitoso) en el cine.

De las otras dos versiones del personaje, una protagonizada por Dolph Lundgren en 1989 y la otra por el actor Ray Stevenson en 2008, mejor ni hablar, fueron verdaderos fiascos, situación por la que los estudios Marvel decidieron dejar por la paz al personaje para otra ocasión.

Sin embargo, en 2017 el personaje de The Punisher regresó para formar parte de la serie de televisión de otro gran héroe de Marvel, Daredevil, en la segunda temporada del serial hizo su aparición el actor Jon Bernthal, pero ¿quién era el encargado de darle vida al nuevo Punisher?

Jonathan Edward ‘Jon’ Bernthal es un actor de origen estadounidense conocido por sus papeles como Shane Walsh en la serie de televisión The Walking Dead y como Frank Castle/Punisher en la serie Daredevil y en su serie particular The Punisher.

Bernthal nació un 20 de septiembre de 1976 en Washington D. C., desde muy joven tuvo acercamientos con el arte (principalmente teatral), estudió en la Sidwell Friends School y siguió en la Escuela de Arte Teatral, en Moscú, Rusia, del otro lado del mundo, donde también jugó al béisbol profesional en la federación profesional europea de ese deporte.

Mientras estaba en Moscú, fue observado por un director de la Universidad de Harvard, en el Teatro de Formación Avanzada en el Teatro Repertorio Americano, y fue invitado a obtener su maestría allí, ese primer acercamiento lo llevó a un lugar del que hasta ahora no ha podido salir, la actuación y su arribo a la gran pantalla por ‘error’.

En marzo de 2010, Bernthal obtuvo el papel de Shane en The Walking Dead, la adaptación para televisión del cómic del mismo nombre, la cual dirije Frank Darabont, misma que resultó todo un éxito. En 2013 hizo un papel secundario en la película El lobo de Wall Street, además el cineasta Oliver Stone le dio la oportunidad de incluirlo en su proyecto cinematográfico sobre las Torres Gemelas junto a Nicholas Cage.

El ansiado regreso a Marvel

La separación de varios de los personajes de Marvel y sus derechos de explotación fueron un dolor de cabeza para la productora, sobre todo cuando Kevin Feige comenzó a construir el exitoso Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), no fue fácil desprenderse de sus héroes y después recuperarlos, tuvieron que pasar varios años, difíciles negociaciones y la estabilidad de la compañía en manos de Disney para que los ‘hijos pródigos’ regresaran a casa.

Es así como vemos ahora a Spider-Man luchar de la mano con los Vengadores (previa negociación con Sony), y en un futuro cercano a los X-Men y a los 4 Fantásticos luego de la compra de Fox por parte de Disney.

Sin embargo, faltaban todavía algunos de los personajes icónicos de la casa editorial, entre ellos: Daredevil, Jessica Jones y The Punisher, ahora ya son parte de las últimas recuperaciones que ha generado la unión entre Disney y Marvel.

Esta recuperación abre la posibilidad de ver pronto a los personajes en el UCM, de hecho se especula que Charlie Cox, actor que le da vida a Daredevil podría aparecer con Spider-Man en la tercera cinta de su saga.

En el caso de Jon Bernthal ya no existe ningún impedimento para ser tomado en cuenta como parte de alguna de las sagas que está elaborando Marvel y Disney, la pregunta sería ¿en cuál de ellas?

Por lo pronto, el actor y guionista Thomas Jane (si, el mismo que le dio vida a Punisher en 2004), está muy entusiasmado en trabajar con Bernthal e incluso ha deslizado la posibilidad de dirigir una película del antihéroe en un futuro cercano.