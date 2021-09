¿Stan Lee hizo un cameo en What If?; fans aseguran haber visto al exlíder de Marvel

El último de los episodios de "What if" era uno de los más esperados por los fanáticos de los trabajos de Marvel Studios, empresa propiedad de Disney+, plataforma de streaming donde se transmiten semana a semana las entregas autoconclusivas de esta serie.

Basado en los cómics de "Marvel Zombies", la historia del capítulo pasado se concentró en narrar lo ocurrido en un universo en el que los héroes más poderosos de "Avengers" se infectaran con un virus que los haría convertirse en muertos vivientes y deseosos de comer carne humana.

El resultado de esto fue una historia con Spider-Man, Ant-Man y Black Panther como los portadores de la única esperanza de la humanidad para acabar con la crisis sanitaria en la que cayeron personajes como Capitán América, Wanda, el Soldado del Invierno, Wasp, entre otros.

El presunto cameo de Stan Lee

Como en todos los episodios de esta producción, hay varios huevos de pascua ocultos y listos para ser encontrados por los fanáticos más acérrimos del UCM.

Dentro de las curiosidades más destacables es que uno de los zombies se parece a Robert Kirkman, quien se encargó de dar vida a "The Walking Dead", "Incredible" y además por encabezar esta entrega de "What if".

El creador de "The Walking Dead" pudo haber aparecido también.

Otro de los secretos que presuntamente son incluidos es la presencia de Stan Lee en una de las escenas. El exlíder de Marvel supuestamente aparece en forma de muerto viviente.

El clip dura solamente unos segundos, pero los que apoyan esta teoría aseguran que el corte de cabello, la sonrisa y el bigote del personaje son sumamente similares a las que tenía el escritor en vida.

El parecido entre ambos es destacable.

Si esta información es confirmada, significaría que se acabó con el retiro de la imagen de Stan por medio cameos en las películas y series de la empresa, el cual había sido anunciado poco después de 2019, cuando se estrenó "Avengers: Endgame", cinta en la que se incluye al creador de "Los 4 Fantásticos" en un automóvil con una mujer.

No son todos los easter eggs ocultos, ya que en este episodio se hacen referencias a la cinta "Marcianos al ataque", a "Harry Potter" y a diversas películas dentro de la franquicia de Marvel.

Además de esto, es la primera vez que se menciona la existencia del tío Ben, uno de los principales mentores de "Spider-Man" en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo cual fue bien recibido por los fans quienes se han quejado durante años de la ausencia de este personaje.