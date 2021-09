El inesperado destape de Lizbeth Rodríguez; orgullosa de su anatomía en bikini nude

La mañana de este lunes la famosa influencer Lizbeth Rodríguez dejó a propios y extraños con el ojo cuadrado al publicar en su cuenta oficial de Instagram un par de fotos en bikini.

"Me gusta todo de ti; Me gustas tú!", escribió la ex conductora de Badabun junto a las sensuales imágenes.

El bikini de dos piezas color nude dejó al descubierto la esbelta anatomía de la tijuanense de 27 años que aglomera millones de seguidores en las redes sociales.

Las reacciones de su seguidores no se hicieron esperar y en cuestión de minutos la publicación alcanzó cientos de miles de "likes" en Instagram.

"Guapísima", "Qué forma tan extraña de pedirme matrimonio", "Toda una diosa", expresaron los seguidores de la chica que cazaba infieles en el arranque de su carrera.

Otros sugirieron que podría sumarse al elenco de "Hoy". "¿Ya lista para unirte al elenco de Hoy?", se lee en la zona de los comentarios.

Lizbeth Rodríguez siempre se ha mostrado orgullosa de su cuerpo y no ha dejado que las críticas le impidan mostrarse tan sensual como ella quiere.

A últimas fechas, Lizbeth se ha visto envuelta en una serie de polémicas como la de su pleito con el DJ Juan de Dios Pantonja, además de un supuesto encubrimiento a Laura Bozzo, con quien tuvo una sociedad para llevar a cabo un proyecto en las redes.