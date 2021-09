Lizbeth Rodríguez teme por su seguridad; alguien podría haber tratado de entrar a su casa

Lizbeth Rodríguez es una de las personalidades más polémicas de la farándula en México pues es común verla envuelta en líos por diferentes situaciones, sin embargo, recientemente, la ex conductora de Badabum causó alerta entre sus seguidores al revelar que teme por su seguridad pues a través de sus redes sociales mostró que alguien intentó entrar por la fuerza a su casa.

Fue durante la noche del sábado 11 de septiembre cuando la también actriz y modelo compartió a través de historias en Instagram que se llevó una gran sorpresa al llegar a su hogar y descubrir que la chapa fue forzada para entrar a su domicilio. Según el relato de la atractiva conductora, se disponía a cerrar la puerta de su casa cuando se percató de que estaba rota pues había sido forzada, posteriormente, mandó un mensaje por la misma vía en la que aseguró que necesitaba asesoría pues no sabía cómo actuar ante esta situación

En su video, la actriz no reveló sí los invasores lograron su cometido de entrar a su hogar o si solo se quedó en un intento, sin embargo, se mostró muy preocupada por la situación y ya no quiso revelar más detalles sobre lo que planeaba hacer y en sus siguientes videos compartidos solo se grabó desde la ducha y aseguró que “no hay nada que un buen reggaetón no solucione”.

Lizbeth Rodríguez escribió a través de su cuenta oficial de Twitter que tenía miedo ante la situación y de inmediato sus seguidores se volcaron con mensajes de apoyo, incluso, algunos se ofrecieron para cuidarla y otros se mostraron preocupados y le recomendaron acudir ante las autoridades y no dejar estos hechos solo en redes sociales pues se trata de un tema delicado que puede poner en riesgo su seguridad.

De momento, se desconoce si Lizbeth Rodríguez acudió o no ante las autoridades para dar fe de los hechos y tampoco se sabe si lograron entrar a su hogar, pero se espera que en las próximas horas se reporte a través de sus redes sociales para hablar sobre el tema y dejar más tranquilos a sus seguidores, quienes se han mostrado preocupados por la seguridad de la creadora de contenido e influencer.

La reina de la polémica

Como se mencionó antes, los escándalos son recurrentes en la vida de Lizbeth Rodríguez y uno de los más recientes es que fue señalada por Alfredo Adame de haber escondido en su casa a Laura Bozzo, la conductora peruana que está prófuga de la justicia por haber cometido un delito fiscal, sin embargo, la ex conductora de Badabum se tomó el asunto con cierto humor y después de negar estas acusaciones, se lanzó con todo en contra de Alfredo Adame a quien insultó en repetidas ocasiones y lo llamó misógino.

Además de su pleito con Adame, Lizbeth Rodríguez no quita el dedo del renglón y en cada oportunidad que tiene exige que Badabun le pague, pues asegura que le deben dinero desde 2019, por lo que es común que en redes sociales exponga a su ex empresa.