Lizbeth Rodríguez acusa que aún le deben dinero en Badabun; ¿cuánto tiempo ha pasado?

A través de un video en su cuenta de TikTok, la presentadora Lizbeth Rodríguez se quejó porque en el canal de YouTube Badabun, aún no le han pagado el dinero que le deben desde su salida. En el clip, la ex de Exponiendo Infieles dijo que aún no ha recibido el dinero por su trabajo.

"Amigos, ¿Cuánto tiempo creen ustedes viable, que debe pasar para que en tu anterior trabajo, te paguen el dinero que te siguen debiendo? Yo, más de un año y medio fuera de Badabun y siguen sin pagarme. Badabún, págame", dice Lizbeth Rodríguez, mientras camina por las calles de la Ciudad de México.

Además del video, la famosa conductora puso los Hashtag #badabun #badabunpagame #lizbethrodriguez, en el clip que hasta el momento ha tenido 130 mil likes.

Es muy querida en redes sociales

Tras el video, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. La mayoría mostró su apoyo y dijeron que era una injusticia que no le hayan pagado, a pesar de haber hecho los videos que le daban tantos seguidores al canal de YouTube.

Es claro que Lizbeth Rodríguez, que se hizo famosa en YouTube, es muy querida en redes sociales. Y una prueba es que en su canal de TikTok tiene 8.8 millones de seguidores y ha recibido más de 78 millones de likes por los videos que ha posteado en su perfil.

Además, en su cuenta de YouTube, tiene 8.77 millones de seguidores, que llenan de likes el perfil, cada que sube un video, graba un mensaje o sube alguno de sus tradicionales bailes.