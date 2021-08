¡BTS motiva vacunación contra Covid-19! ARMY organiza increíble evento para recibir la dosis

Los gobiernos de diferentes países han comenzado sus campañas de vacunación contra el Covid-19 desde principios de este año, sin embargo, ahora se enfrentan a que las personas no quieren recibir la dosis, ya sea porque tienen miedo a los efectos secundarios o porque simplemente no lo desean.

Para motivar la inmunización masiva, las autoridades han creado diferentes incentivos que van desde remuneraciones económicas hasta premios y experiencias. Por ejemplo, en Indonesia los gobiernos locales junto con el fandom ARMY decidieron hacer un evento de BTS para llamar a los jóvenes a vacunarse.

En la actividad organizada por fanclub Senyum Army, en colaboración con autoridades y empresas privadas, los seguidores de la banda de k-pop que acudieron a recibir la dosis anticovid podían disfrutar de una exhibición de arte y de la proyección de los conciertos del grupo surcoreano.

Así fue “Stay gold is for the vaccinated”

El evento se tituló "Stay gold is for the vaccinated” y hace referencia a la canción de BTS 'Stay Gold', sencillo que fue lanzado el año pasado y pertenece al álbum "Map of the Soul: 7 -The Journey".

Los jóvenes mayores de 12 años que se inscribieran para recibir su vacuna podían ingresar al evento llevado a cabo el 31 de julio en el Centro de Convenciones de Yakarta, ubicado en el Complejo deportivo Gelora Bung Karno, Tanah Abang, en el centro de Yakarta.

De acuerdo a CNN Indonesia, al menos 10 mil personas acudieron a recibir la vacuna Sinovac provistas por el Gobierno. Mientras esperaban su turno, se proyectaron conciertos de la boyband de K-pop y después de recibir la dosis podían pasar a una instalación de arte inspirada en el videoclip “Stay Gold”.

La campaña ha sido elogiada por internautas de otros países, que resaltaron la creatividad de los fans de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Hasta Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) agradeció el trabajo del ARMY que usó como inspiración a BTS para hacer la campaña.