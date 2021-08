BTS: Las 3 canciones MÁS tristes que no puedes escuchar sin llorar

A lo largo de su carrera, BTS ha lanzado 9 álbumes coreanos, aparte de los discos japoneses, mini álbums o singles. Aunque recientemente se coronaron con la trilogía "Dynamite", Butter y "Permission to Dance", en su repertorio musical tienen canciones y letras que harán llorar a más de una fan.

La banda K-Pop es conocida por su pasado y su lucha por cumplir sus sueños. Provienen de una agencia que estaba casi en bancarrota, no tenían mucho éxito en Corea del Sur, pero no se dieron por vencidos hasta convertirse en un fenómeno mundial.

Algunas de sus canciones son de su autoría, sobre todo los raps. Esa es una de las razones por las que han congeniado muy bien con sus fans, ya que les ofrecen consuelo a través de su música.

Estas canciones hicieron llorar a BTS y ARMY

The truth untold

Del álbum LOVE YOURSELF: Tear, esta canción retrata los miedos y la inseguridad. No confiar en uno mismo o tener miedo a mostrarnos tal y como somos puede ocasionar que se pierdan valiosas oportunidades o aquello que más anhelas.



La canción está inspirada en "La leyenda de la Flor de Smeraldo", una historia italiana que narra la vida de un hombre inseguro que decide aislarse de las personas, por lo que comienza a cosechar flores en su fortaleza. Hasta que descubre que una joven va a su jardín y se las roba para poder venderlas.



Él planta flores más bonitas, pero un día ella ya no regresa y descubre que murió, pero jamás pudo hablar con ella debido a sus miedos.

2!3!

Algunos de los integrantes de BTS han confesado haber sufrido depresión, por lo que no es raro que hayan escrito canciones para superar la tristeza. 2!3! habla de los momentos difíciles donde tuvieron que creer en sí mismos y que todo mejorará, aunque no se puede prometer una vida sin sufrimiento.

Born Singer

Aunque son un fenómeno que se posiciona en lo más alto de listas Bilboard, BTS no tuvo un inicio prometedor. Además de que la industria coreana es muy competitiva, muchos dudaron de ellos al punto de que hay anécdotas que relatan que fueron rechazados.



Sin embargo, ellos fueron firmes en cumplir su sueño como cantantes y hoy en día su éxito los ha posicionado en los charts de Estados Unidos, uno de los mercados más disputados e importantes para la industria.