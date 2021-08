BTS: La promesa que Suga le pidió hace 7 años a ARMY y que NO podían romper jamás

Los integrantes de BTS se han convertido en el hombre perfecto para ARMY, cada uno de los 7 idols se ha ganado el corazón de sus fans y se han convertido en su favorito de la banda. Su apoyo ha sido fundamental para romper muchos de sus logros, ya que es un fandom invencible y enorme. Es por ello, que Suga quiere estar siempre a su lado y las hizo prometer algo importante.

Desde lemas como "I purple you", canciones dedicadas a ARMY, eventos especiales de aniversario, campañas de amor propio y hasta reverencias, han sido las pruebas de amor que BTS ha tenido para retribuirles el apoyo que han recibido estos años.

Muchas han elegido a los integrantes como los chicos perfectos y sus expectativas en el amor se han incrementando ya que son bastante guapos y talentosos. ¿Un idol coreano se puede casar con una fan? Aunque parece un sueño, Suga le hizo una promesa a ARMY que no podían romper.

Suga de BTS no deja que ARMY tenga novio

El genio musical dentro del grupo se caracteriza por ser muy profundo con sus emociones, por lo que es realmente sincero con lo que piensa y siente. El rapero de BTS le dio su palabra a ARMY hace 7 años, para mantenerse juntos por siempre.

Aunque los chicos han recibido propuestas de matrimonio en el pasado por parte de algunas fans valientes, fue turno del idol en hacer una promesa que ellas no podían romper.



Suga se encargó de pedirles que no tuvieran novio y se casaran, ya que no podían usar un anillo de compromiso en su dedo anular, hasta que él mismo pusiera uno en su mano.

No fue hasta el concierto final de su gira "Speak Yourself" que Suga cumplió su palabra. El rapero utilizó un anillo personalizado en su dedo anular que representaba a ARMY y a BTS. La pieza de joyería fue parte de la colección que lanzaron con la mercancía oficial.



Además, también las representó en el video animado de "Eight", donde un chico aparece en un avión y se alcanza a ver dicho anillo. En redes sociales, muchas han dicho que cumplirán con su palabra y no se pondrán ninguna banda en el dedo anular hasta que Suga lo haga.