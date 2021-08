BTS: Jin tenía PROHIBIDO hacer esto, pero decidió romper las reglas de BigHit

BigHit fue el primero en creer en BTS, su CEO Bang Si Hyuk les aseguró que se convertirían en la banda más grande del mundo, a pesar de que su compañía estaba al punto de la quiebra. Solo bastaron 8 años para que se convirtiera en un negocio millonario, pero a pesar de ser sus cantantes estrellas, tienen prohibido hacer ciertas cosas.



La agencia les dio la oportunidad de debutar y ellos se encargaron de poner en alto el nombre de BigHit, Corea del Sur y de su marca personal. Sin embargo, las restricciones de seguridad y el cuidado de su imagen es muy restrictivo, pero en varias ocasiones han roto las reglas.



Jin es el integrante mayor de BTS, tiene una gran confianza en sí mismo, por lo que ha demostrado que a pesar de lo que digan, nada ni nadie lo hará cambiar de opinión cuando se decide a hacer algo.

Jin rompió el reglamento de BigHit por esta razón

En cada nueva era musical, los idols coreanos suelen cambiar de look y mostrar una nueva imagen que vaya acorde al concepto que eligieron para su álbum y su canción principal. Muchas veces consiste en un corte de cabello o teñirse el cabello de otro color. Sin embargo, parece que ellos no toman estas decisiones, sino la empresa.



Jin tenía prohibido cortarse el cabello, a pesar de que ya lo tenía largo y le molestaba, pues el flequillo no le permitía ver. Un día decidió tomar unas tijeras y romper las reglas, incluso se grabó a sí mismo para compartirlo con ARMY. A pesar de que no es un estilista profesional, logró un gran trabajo.

Esta no es la primera vez que desafía a BigHit, ya que tampoco tienen permitido teñirse el cabello, pero Jin lo hizo de nuevo. Durante una de sus giras, y aprovechando su cabello rubio de ese entonces, tomó un tinte morado y decidió pintarlo el solo. También compartió la foto con sus fans.



A pesar de que fue en contra de las reglas, no recibió ningún castigo. BTS constantemente ha probado que a pesar de su gerencia, pueden hacer lo que quieran. Pero los chicos también sus reglas, como Suga, le pidió a ARMY que dejara de hacer esto.