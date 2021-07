BTS: Suga sufrió una experiencia cercana a la muerte cuando era un niño

BTS ha escrito una gran historia dentro del K-Pop y la música juvenil, la banda ha vivido momentos únicos en sus 8 años de carrera, pero no han corrido con la misma suerte en sus experiencias personales y del pasado. Suga sufrió un momento aterrador cercano a la muerte.

El rapero se caracteriza por su personalidad tranquila, parece ser alguien muy introspectivo, ya que sabe profundizar en sus emociones y pensamientos para plasmarlo en sus canciones.

La música ha sido uno de sus catalizadores para la depresión, sus letras son crudas y profundas. Sin embargo, no es lo único que ha logrado superar. Una foto de su infancia guarda un mal recuerdo que hoy puede contar gracias a la ayuda de su padre.

La aterradora experiencia que vivió Suga de BTS

Como parte de las actividades del FESTA 2017, BTS desempolvaron algunos recuerdos con fotografías de cuando eran niños. Cada uno contó una anécdota o explicaron el momento que guardaban las imágenes que habían elegido. Cuando fue el turno de Suga, sorprendió a ARMY con la experiencia que sufrió en su infancia.

Lo que se supone que sería un recuerdo familiar, se convirtió en uno de los momentos más aterradores para Suga de BTS. En la imagen, aparece un bebé con lentes y enterrado en la arena, pero a diferencia de un día de playa, en realidad fue un recuerdo de su vida cercano a la muerte.



El rapero de BTS confesó que en realidad ese día casi se ahoga. Cuando estaba en el mar sobre un flotador, este se volteó y lo tiró al agua. Esos momentos le causaron mucho miedo, ya que luchaba por salir a la superficie y respirar.

Afortunadamente, su papá lo salvó a tiempo y solo se convirtió en un mal recuerdo. Sin embargo, algunas fans creen que a raíz de esto no disfruta mucho de nadar o meterse a las albercas cuando BTS juega.



Suga aclaró que a veces simplemente no le gusta. No es la primera vez que el rapero alerta a sus fans, cuando realiza una dieta, esperan que siga su propio consejo, ya que les pidió que no bajaran de peso porque son perfectas tal y como son.