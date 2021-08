Mariana Seoane sufre grave secuela tras contagiarse de Covid-19, ¿dejará de cantar?

Mariana Seoane se sumó a la lista de celebridades que se contagiaron de Covid-19, sin embargo, la actriz reveló la extraña y grave secuela que sufre tras la enfermedad y que podría afectar su carrera como cantante.

Fue durante su visita al programa matutino “Hoy” donde habló sobre el problema de salud que le quedó tras contagiarse de Covid-19 en diciembre pasado, mismo por el que ahora le resulta un poco molesto cantar y que no tiene cura.

La actriz de 45 años detalló que se trata de una egofonía en el oído izquierdo: “Cada vez que cantó escucho como si fuera un amplificador”. En los pacientes que lo padecen se puede escuchar un timbre nasal y agudo durante la auscultación pulmonar, que es uno de los órganos más afectados en quienes se contagian de coronavirus.

Mariana Seoane lucha con las secuelas del Covid-19. Foto: Instagram

Pese a que esta secuela le ha generado gran inseguridad, la intérprete de “Me equivoqué” reveló que continuará con su carrera y aceptó ser uno de los jueces para el reality show “Así se baila” junto a Adamari López y Cristian de la Fuente.

El contagio de Mariana Seoane

Fue en diciembre pasado que Mariana Seoane reveló que se había contagiado de Covid-19, esto gracias a las constantes pruebas a las que se sometía debido a que se encontraba en la grabación de la telenovela “La suerte de Loli”.

Seoane brindó detalles sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, donde señaló que fue asintomática aunque durante algunos días no la pasó nada bien pues tuvo temperatura y dolor de cuerpo como síntomas del virus.

“Mala noche porque tuve mucho dolor como de cuerpo cortado, mucho la verdad. Ha sido la noche más difícil. Tuve temperatura y no pude descansar bien. Fue una noche complicada. Es increíble cómo en la mañana me siento perfecta, y tengo ánimo de hacer todo, entonces me pongo a meditar, a hacer cositas, a leer, arreglar mi casa, limpiar etc.”, dijo durante un video en su cuenta de Instagram.

La madre de la actriz también se contagio de Covid-19, ambas se recuperaron favorablemente y Seoane retomó sus proyectos con normalidad aunque meses más tarde comenzó a presentar las secuelas de la enfermedad.