Mariana Seoane asegura que el espíritu Juan Gabriel se le aparece: "Siempre se manifiesta"

A escasos día de conmemorarse el quinto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Mariana Seoane reveló que el espíritu del "Divo de Juárez" se le manifiesta.

La intérprete de "Lucas, Lucas", señaló que tiene una sensación de que lo extraña todo el tiempo siendo en las fechas en las que Juanga perdió la vida;

La también actriz aseguró que la relación con el intérprete "Abrazame muy fuerte" era tan fuerte que, pese a que el artista se fue de este mundo terrenal el 28 de agosto de 2016, él sigue comunicándose con ella de varias formas.

“Siempre se manifiesta… de muchas formas, no sé cómo explicarte, por ejemplo, puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices ‘¡qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero ni modo, a mi no me importa, de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé, es como… son cosas que tú sabes y aparte, ustedes con seres queridos que se les han ido, siempre hay manifestaciones de los seres queridos”, contó.