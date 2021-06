Anette Michel le hará competencia a Aracely Arámbula como conductora de este reality

Se sabe que la guapa conductora Anette Michel ya no estará al frente de la nueva edición de Master Chef en TV Azteca y su lugar podría ser ocupado Aracely Arámbula o Ingrid Coronado, sin embargo, el programa aún no confirma quien será la conductora oficial a quien Anette Michel le haría competencia desde Televisa pues se reveló que ella sería la nueva conductora de "¿Quién es la máscara?".

El encargado de revelar esta información fue el periodista de espectáculos, Juan José Origel, quien durante su programa llamado “Con permiso”, aseguró que Omar Chaparro ya no seguiría como conductor de ‘¿Quién es la máscara?”, debido a que tiene otros compromisos laborales, sin embargo, los productores ya tendrían el ojo puesto sobre Anette Michel para conducir el exitoso reality.

El periodista no reveló mayor información al respecto de este tema y aún se desconoce cuándo será la fecha de estreno de la tercera temporada. Cabe mencionar que, en un principio, otra de las candidatas para conducir el exitoso programa dominical, era la talentosa Galilea Montijo, sin embargo, todo parece indicar que la conductora del programa “Hoy” quedó descartada y su lugar, nuevamente, sería ocupado por Anette Michel, quien hace unos días ocupó su lugar en el programa matutino para cubrir su ausencia por vacaciones.

¿Se integra a Televisa?

Anette Michel es una de las conductoras más talentosas y queridas de la televisión mexicana y aunque por muchos años tuvo exclusividad con TV Azteca, ha comenzado a surgir el rumor sobre su supuesta integración a Televisa de forma definitiva para poder explorar otros ámbitos en su carrera como la actuación, pues anteriormente, la propia conductora ha manifestado su intención de participar en una telenovela, pero en la televisora del Ajusco no pudo hacerlo.

Cabe mencionar que, hace unas semanas, Anette Michel hizo una aparición triunfal en Televisa al cubrir por algunos días el lugar de Galilea Montijo en el programa “Hoy”, además, participó en un casting para una telenovela por lo que los rumores sobre su integración definitiva a la televisora propiedad de Emilio Azcárraga no han dejado de crecer, sin embargo, su inclusión a “¿Quién es la máscara?” significaría seguir encasillada en la conducción aunque no se descarta que su contrato este condicionado para ser incluida en algún melodrama en un futuro.

Anette Michel confirmó que ya no participará en Master Chef. Foto: Especial

Hasta el momento, Anette Michel no ha confirmado esta información y la producción aún no tiene fecha para iniciar sus grabaciones, sin embargo, se espera que en las próximas semanas se revelen todos los detalles de la tercera temporada del reality show que competiría por el rating con Master Chef todos los domingos por la noche.

¿Por qué salió Anette Michel de Master Chef?

Fueron ocho temporadas donde Anette Michel estuvo como conductora oficial de Master Chef, sin embargo, la siguiente edición no contará con su talento por lo que comenzaron a surgir diversos rumores sobre su salida, no obstante, se sabe que no terminó en malos términos con la televisora y su salida únicamente habría sido simplemente porque su contrato terminó, por lo que Anette Michel aprovechó para buscar otras opciones y darle un nuevo giro a su carrera.

CBC