Javier Ceriani acusa a Sergio Mayer de golpearlo por preguntarle sobre libro de Anabel Hernández | VIDEO

Tremendo revuelo causó la noche de este viernes la noticia difundida por el conductor de espectáculos del programa de Tv Azteca ‘Chisme No Like’, Javier Ceriani, quien aseguró que fue golpeado por el exdiputado e integrante del grupo Garibaldi, Sergio Mayer.

De acuerdo con Ceriani, Mayer lo agredió luego de que el conductor le preguntó sobre el más reciente libro de la periodista Anabel Hernández, en el que se menciona el nombre del actor y cantante.

En un video en vivo difundido por el comunicador, Ceriani señaló que Mayer lo encaró luego de preguntarle sobre el libro y además, acusó también a la esposa de Mayer, Issabela Camil por haberlo insultado durante un evento realizado en los Estados Unidos, lugar en el que los tres personajes coincidieron.

El conductor también indicó que los medios de comunicación presentes en el sitio, pudieron constatar las agresiones de las que fue objeto por parte de la pareja, por lo que anunció que demandará a ambos para resarcir los daños y su reputación.

El empresario y cantante respondió a los dichos que vienen en el libro de la periodista Anabel Hernández, en el que afirma que el actor mantenía una relación cercana con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal alias "La Barbie".

“Que sí lo conocía o no…suponiendo que sí…¿y?. O sea, mientras yo no sea, mientras yo no haga nada ilegal, mientras yo no perjudique a terceros con mis acciones, mientras yo no esté fuera de la ley, yo no tengo que darle explicaciones a nadie de a quién conozco, de a quien no conozco, mientras yo no sea requerido por la autoridad o por una institución por este tema... que nunca me han requerido, jamás me han llamado ni me han preguntado ni mucho menos han dicho qué hay una investigación. Llevan 17 años en lo mismo, ya hasta flojera da"