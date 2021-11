“Papá, tú no cantas”, así fue la reacción de la hija de Sergio Mayer al reencuentro de Garibaldi en el 90’s Pop Tour

Gran revuelo se ha generado, tras el reinicio de actividades multitudinarias tras la pandemia. Uno de los eventos más esperados fue la realización del 90’s Pop Tour, el espectáculo que incluyó el reencuentro de Garibaldi, hecho del que uno de sus integrantes, Sergio Mayer opinó.

El actor y productor indicó que su presentación en el espectáculo, donde volvió al escenario con sus compañeros del extinto grupo era algo que esperaba con ansias pues incluso era uno de los sueños de su difunto amigo, el también actor Xavier Ortiz

El fundador del show “Solo para mujeres” señaló: “Fue un reencuentro no solamente con los Garibaldi, sino con el público,(...) teníamos años de no estar juntos, y de compartir la música de Garibaldi con tanto público maravilloso”.

Asimismo no dejó de lado la memoria de Xavier de quien dijo siempre quiso hacer un reencuentro. ”Trabajó mucho para ser parte de los 90’s y nunca se le hizo realidad”, explicó Sergio Mayer en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, el también político aseguró que nunca ha tenido ninguna diferencia con Ari Borovoy, quien también forma parte de dicho proyecto.

“Yo nunca tuve problema con Ari, tuve problemas con su hermano, con Jack Borovoy, cuando yo traje a Bob Dylan a México tuvimos ahí algunas diferencias, yo lo contraté para hacerme algunas cosas, y no quedamos a gusto, y esas diferencias siempre las externé, pero yo en mi plática con Ari no tuvo nada que ver su hermano, jamás lo vi, a Ari le tengo mucho cariño y lo felicito por el trabajo que ha hecho, pero no tengo ningún problema con Ari, y si sale algo más adelante lo platicaremos y lo vamos viendo por proyecto”, detalló.

El reencuentro de la agrupación fue todo un éxito durante el 90’s Pop Tour. FOTO: ESPECIAL

De manera curiosa y debido a que los hijas de Sergio Mayer son muy jóvenes, nunca conocieron la faceta de cantante de su progenitor, por lo que les sorprendió mucho que su padre se subiera a un escenario a cantar; al respecto el actor señaló:

Con una gran sonrisa en el rostro Sergio Mayer relató el momento en que una de sus hijas le hizo saber su duda sobre su presentación musical debido a que ella considera que su padre no canta.

“Les dije ‘a ver, esto es único y no sé cuándo más lo van a volver a vivir, ni ustedes ni yo, y quiero que me vean por lo menos una vez en el escenario”. Incluso Victoria me dice ‘¿y qué vas a hacer?, ¿vas a estar produciendo?’, le digo ‘no, ahora voy a subir a cantar’, y me dijo ‘pero tú no cantas’, le digo ‘no importa mija, usted vaya para que vea lo que va a hacer su papá’”, concluyó