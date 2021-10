Issabela Camil arremete contra haters de su hermano por su papel como Vicente Fernández

Recientemente la plataforma de Netflix confirmó una serie para uno de los máximos exponentes de la música mexicana, Vicente Fernández. El proyecto será producido por Caracol Televisión, y la elección del reparto ha detonado una ola de opiniones polarizadas.

Issabela Camil expresó su opinión hacia las críticas que ha recibido su hermano, Jaime Camil, tras confirmarse su participación en la serie biográfica de Vicente Fernández para personificar al intérprete.

Vicente Fernández tendrá su serie autobiográfica en la plataforma de Netflix

FOTO: Especial

Dada la inconformidad por parte de los seguidores del cantante, ya que se comenta una nula similitud entre el actor y el ídolo mexicano, el descontento ha llegado a tal punto que el público alega preferir al "Vicente Fernández cajero del Oxxo" para el papel. La esposa de Sergio Mayer salió en defensa de su familiar y manifestó su confianza en la capacidad de su consanguíneo para desempeñar la personificación y pidió un voto de confianza para su trabajo.

“Es parte del amor, apoyar y estar en lo bueno y en lo malo, y malo hasta cierto punto, todo es un aprendizaje, tenemos una familia muy unida, muy amorosa, somos muy amorosos los unos con otros, y ¡claro!, estar ahí, ser el apoyo, el oído que alguien necesita, yo viniendo de una familia donde mi marido siempre, pues le dan y le dicen, que le digan ahora a mi hermano es como parte de lo que es este ambiente”, comentó en una entrevista para el programa Venga la Alegría.

Por su parte, Jaime Camil se encuentra sumamente agradecido por la oportunidad de darle vida al gran cantante mexicano.

"Interpretar a Vicente (Fernández) me provoca una especial carga emocional. Me une a su familia en una profunda amistad y cariño, lo que incrementa el compromiso que tengo de hacer mi mejor esfuerzo para darles a un Vicente del que sus seres queridos y fans alrededor del mundo se sientan orgullosos. El honor y privilegio de poderlo interpretar no tiene precio”, expresó el actor mexicano.

Por último, Issabela solicitó a los seguidores del "Charro de Huentitán" que le brinden una oportunidad para ver la serie que interpretará su hermano y así poder emitir su postura al respecto.