Así respondió Sergio Mayer a su presunta relación con el narcotraficante "La Barbie" | VIDEO

Luego de que el expolítico mexicano, Sergio Mayer se sumara a la lista de famosos que se mencionaron en el libro de "Emma y las otras señoras del narco", escrito por la periodista Anabel Hernández, en el que se afirma que el actor mantenía una relación cercana con Édgar Valdez Villarreal alias "La Barbie". Ante esto, el funcionario respondió;

“Que sí lo conocía o no…suponiendo que sí…¿y?. O sea, mientras yo no sea, mientras yo no haga nada ilegal, mientras yo no perjudique a terceros con mis acciones, mientras yo no esté fuera de la ley, yo no tengo que darle explicaciones a nadie de a quién conozco, de a quien no conozco, mientras yo no sea requerido por la autoridad o por una institución por este tema... que nunca me han requerido, jamás me han llamado ni me han preguntado ni mucho menos han dicho qué hay una investigación. Llevan 17 años en lo mismo, ya hasta flojera da", aseguró.