María Rebeca, actriz de “La niña de la mochila azul”, revela que fue ACOSADA durante su infancia

María Rebeca Alonso Lozano es el nombre de la actriz que saltó a la fama por protagonizar la película “La niña de la mochila azul” junto a Pedrito Fernández y recientemente reapareció ante los medios para hacer una fuerte confesión pues reveló que durante su infancia no todo fue fama y fortuna como se pudiera pensar pues fue víctima de acoso sexual, por lo que tuvo que lidiar con este problema cuando apenas era una niña.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría” donde la actriz que le dio vida a “Amy” en la película antes mencionada, reveló que fue un amigo muy cercano a su familia quien la acosó sexualmente cuando ella era apenas una niña.

“Sucedió en Acapulco y fue el hijo de una amiga de mi mamá que era mayorcito que yo, entonces como que quiso ahí tener algún… y a mí no me gustó y entonces yo me alejaba y en un instinto que tengo desde chavita, eso fue lo que me rescato”, señaló la actriz de 51 años.

Posteriormente, María Rebeca señaló que desde siempre estuvo muy consciente de lo que era la sexualidad, por lo que sabía exactamente cuándo algo no estaba bien y prefería alejarse de su acosador, de quien no reveló su nombre, asimismo, mencionó que su familia nunca supo de este caso pues prefirió manejar sola la situación, la cual, afortunadamente no pasó a mayores y esa experiencia solo quedó como un desafortunado episodio que le ha servido para mantenerse alerta en todo momento.

“Hubo momentos en los que sabía que algo no estaba bien y entonces siempre tuve la fortuna de ser escurridiza, tampoco me acosaban todos los días y todas las horas, no quiero sonar así, pero cuando tuve momentos y dije “ay que es esto”, tuve la fortuna de salir librada”, finalizó la actriz.

¿Qué hizo María Rebeca luego de triunfar como actriz infantil?

María Rebeca es hija de los actores Irma Lozano y José Alonso, por lo que desde muy pequeña estuvo involucrada en el mundo del espectáculo y cuando apenas tenía 8 años debutó en la pantalla grande con la película “La tía Alejandra” y en los años siguientes formó una gran dupla junto a Pedrito Fernández con quien protagonizó diferentes películas como “El oreja rajada”, “La niña de la mochila azul” y “La Mugrosita”.

Una vez que llegó a la adolescencia, María Rebeca siguió su formación artística y a la par siguió apareciendo en diferentes producciones tanto en cine como en televisión, además, ha participado en una gran cantidad de obras de teatro siendo esta última faceta donde se ha desempeñado con mayor éxito en los últimos años.

SIGUE LEYENDO:

¿Qué fue de María Rebeca? La niña que interpretó a Amy en "La niña de la mochila azul" junto a Pedro Fernández