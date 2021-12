Famosa actriz del Cine de Oro fue la primera mujer en cantar rock and roll

El Cine de Oro vio nacer a grandes estrellas que consolidaron su carrera durante esta época, y aunque varios de ellos no lograron trascender después del declive de la cinematografía nacional, otros pudieron destacar en otra era, como fue el caso de esta famosa actriz que logró convertirse en la primera mujer en cantar rock and roll.

A finales de los años 50, hubo un declive en el cine nacional, por lo que los productores y directores comenzaron a hacer nuevas historias y empezaron a llamar a las estrellas del momento, una de ellas fue Julia Isabel de Llano Macedo, hija de la diva Rita Macedo, quien tuvo una fuerte depresión que la llevó al suicidio. La joven estrella era conocida en el medio simplemente como Julissa y era parte de la banda de rock 'The Spitfires'.

Julissa, la primera mujer en el rock and roll

La cantante nació en la Ciudad de México, 8 de abril de 1944, sus padres fueron el director Luis de Llano Palmer y de la actriz Rita Macedo, quienes además tuvieron al productor de televisión Luis de Llano. También es media hermana de la escritora Cecilia Fuentes, hija de su madre y el escritor Carlos Fuentes, quien engañó a la diva del cine muchas veces.

Julissa entró al medio artístico a muy corta edad, pues tenía 13 años cuando empezó a cantar con 'The Spitfires', un grupo de rock and roll formado por su hermano Luis en el bajo, Juan Ramón Sordo en la batería, José Luis de la Huerta y Manuel González Galindo, mejor conocido como Johnny Dynamo, en las guitarras.

A pesar de que la banda era innovadora al tener a la única mujer de la era del rock en ser cantante, no duró mucho en la escena musical, pues sólo estuvieron vigentes de 1961 hasta 1964, sin embargo, colocaron varios éxitos en la radio nacional como fueron "Mi Rebeldito" (Oh Watussi), "Memo" (Billy) "La favorita del profesor", "Nostalgia" (I'm sorry), "Frontera".

En 1966, la joven artista grabó el tema de la telenovela "Corazón Salvaje" y "Te Necesito" para el sello Capitol, demostrando, así que podría hacer una carrera lejos de sus compañeros.

Julissa en la última etapa del Cine de Oro

La cantante y actriz siguió los pasos de su madre y en 1962, fue parte de la película de terror 'Espiritismo'. Posteriormente, le siguieron cintas como 'Juegos peligrosos', 'La maldición de la Llorona', donde compartió créditos con su mamá, así como 'El pecador', 'Nacidos para cantar', 'Los caifanes', entre muchas otras.

Julissa comenzó a cantar desde los 13 años Foto: Pinterest

La cantante siguió con su carrera de actriz durante muchos años e hizo cine, televisión y teatro. Además se convirtió en productora y lanzó a la fama a una de las bandas más importantes de pop, La Onda Vaselina que luego pasó a llamarse OV7. También es conocida por ser la madre de Alejandro y Benny Ibarra, quien es miembro de Timbiriche.

