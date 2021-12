Niña actriz del Cine de Oro tras brillar con Pedro Infante se volvió un ícono del rock and roll

Pedro Infante fue uno de los actores que le dio la oportunidad a los nuevos talentos que iniciaban el Cine de Oro, sobre todo a las niñas actrices, como fue el caso de esta joven protagonista que tras brillar con el 'ídolo de México' se volvió un ícono de la música rock and roll años más tarde.

El cantante de éxitos como 'Cien Años' y 'Amorcito' Corazón' protagonizó alrededor de 60 películas, en muchas de ellas compartió créditos con grandes artistas de la época, como fueron María Félix, Silvia Pinal, Elsa Aguirre, Miroslava Stern, por mencionar algunas. Asimismo, su carisma y buena actitud le hicieron trabajar junto a los actores infantiles, como fue el caso de María Eugenia Llamas, mejor conocida como la "Tucita", quien enamoró al actor con su ternura.

Sin embargo, la niña actriz de "Los tres huastecos" no fue la única que logró estar junto a Pedro Infante en una película, también Angélica María Hartman Ortíz llegó a compartir escena con él en la cinta en 'Los Gavilanes' de 1956. La joven, después sería conocida en el mundo artístico sólo como Angélica María, protagonista de melodramas en la pantalla grande y en la televisión, y sobre todo cantante de rock and roll.

Angélica María actuó con Pedro Infante Foto: Especial

Así inició Angélica María como actriz infantil

Angélica María nació el 27 de septiembre de 1944, y aunque muchos creen que es mexicana, la realidad es que es originaria de Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Su padre fue el músico Arnold Frederic Hartman, por lo que desde muy pequeña estuvo cerca de los escenarios norteamericanos. Sin embargo, el divorcio de sus padres hizo que la actriz se trasladara a la Ciudad de México a vivir con su mamá.

La ahora madre de Angélica Vale tuvo su primera oportunidad en el Cine de Oro cuando contaba con tan solo 6 años de edad, pues el director Gregorio Wallerstein la incluyó en la película 'Pecado' en donde interpretó a un niño llamado Miguelito. Esta no sería la única vez que haría el papel de varón, ya que en 'Una mujer decente', en encarnó al hijito de Elsa Aguirre y Rafael Baledón.

Tras estas participaciones haría las cintas 'La hija de la otra', 'Los amantes', 'Fierecilla', 'Sígueme corazón' y 'Mi esposa y la otra', largometraje con el que ganó un Premio Ariel, cuando tenía 7 años.

Angélica María tuvo como maestro a Pedro Infante

Angélica María ya era una estrella infantil cuando trabajó con Pedro Infante en 'Los Gavilanes', cinta de 1956, sin embargo, aún le costaba hacer algunas escenas, sobre todo las que se trataban de llorar. No obstante, el cantante de temas como 'Fallaste corazón' la ayudó y le dio algunos consejos.

"Él fue conmigo y me dijo que tenía que llorar y se puso a llorar conmigo. Lloré inmediatamente y me dijo 'A ver, ponte triste, ponte alegre. Tú vas a ser una gran artista porque hablas con los ojos como yo, pero no se lo digas a nadie'. Ahora se lo digo a todo el mundo y se me quedó en mis recuerdos”, recodó en una entrevista la intérprete de 'Eddy, Eddy'.

Angélica María fue un ícono del rock and roll

Con una trayectoria amplia en el cine y la televisión, Angélica María se sumó a la época dorada de rock and roll en México, pues en 1962 lanzó sus sencillos 'Eddy, Eddy', 'Johnny, el enojón', 'Toco a tu puerta', 'Bésame' y 'Dile adiós', algunos de estos temas fueron adaptados al español por el artista Armando Manzanero.

Gracias a su popularidad, realizó se presentó en programas musicales, hizo giras y protagonizó diferentes películas que se centraban en el género musical en donde compartió créditos con los ídolos juveniles: César Costa, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez,

Angélica María se convirtió entonces en la primera baladista de México y en la primera "mujer-ídolo" de Latinoamérica. De esta forma fue como inició su carrera, la cual se ha consolidado con el paso de los años, pues ha trabajado en diferentes producciones, tanto en teatro, cine y televisión.

SIGUE LEYENDO:

Niño actor del Cine de Oro que se enriqueció en la infancia perdió todo en la adolescencia

Niño actor del Cine de Oro se convirtió en actriz transgénero; esta es la historia de Coral Bonelli

Angélica María revela el MOTIVO por la que no hará una serie sobre su vida | VIDEO