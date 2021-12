Marisa Tomei deseaba que la Tía May en “Spider-Man 3” fuera lesbiana

Marisa Tomei es una de las actrices que brilló por su participación como la Tía May en la más reciente cinta de Marvel, “Spider-Man: No Way Home”, aunque ella externó que le hubiera gustado un cambio en su personaje para que tuviera como pareja a una mujer.

La actriz habló sobre su participación en la tercera entrega de Spider-Man -que ya se convirtió en uno de los estrenos más taquilleros de la historia-, sobre todo de su relación con el personaje de Happy Hogan, interpretado por Jon Favreau, en la cinta.

Tomei reveló que ella sólo los ve como amigos y dijo sentir que su relación se enciende y apaga constantemente, por lo que los ve compartiendo una gran amistad unidos por la vida de Peter Parker como Spider-Man.

“Antes de que apareciera la idea de Happy, hubo un momento en el que sentí que May debería estar con una mujer”, detalló en entrevista con Dorian Parks.

Aunque no sería el primer personaje de Marvel parte de la comunidad LGBT, pues entre los más recientes se encuentra Phastos en “Eternals”. También está Conrad en serie “Hawkeye” de Disney Plus, donde es conocida como Bombshell y está casada con una mujer.

¿Arrepentida de ser la Tía May?

Esta declaración desató polémica y se suma a otras realizadas por la actriz de 57 años, cuya incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) generó dudas entre los fans al inicio pero luego se ganó el corazón del público tras su participación en “Capitán América: Civil War”.

La actriz también participó en “Spider-Man: De Regreso a Casa”, “Avengers: Endgame” y “Spider-Man: Lejos de Casa” como la Tía May, pero no todo ha sido felicidad para la actriz pues se dijo arrepentida de realizar este papel que anteriormente había sido para actrices mayores.

Melisa Tomei es la Tía May en "Spider-Man 3". Foto: AP

En entrevista con Collider, Marisa Tomei dijo sentirse contenta tanto con la historia como con el personaje en Marvel, pero aseguró que realizar papeles como “mamá” podrían encasillarla en Hollywood.

“Realmente lamento comenzar por este camino y comenzado a hacer esto. Estaba hablando sobre ello (no esto, pero me refiero sólo a ese cambio), y realmente siempre sentí como, 'Oh, podría interpretar muchas cosas'. Honestamente, probablemente sea más difícil que otras cosas”, dijo .

