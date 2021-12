The Batman es la película más esperada del 2022: Estos son los 10 filmes que todos quieren ver el próximo año

Tuvieron que pasar 10 años para que los amantes de Batman tuvieran una nueva película en solitario del justiciero de Gotham. Recordemos que la última cinta, protagonizada por Christian Bale -El caballero de la noche asciende- se estrenó en 2012 y desde entonces sí hemos visto al superhéroe, pero compartiendo créditos con otros.

La trilogía de Bale terminó hace una década y entonces Ben Affleck tomó el traje de Batman para Dawn of Justice, la primera entrega de Suicide Squad y en las dos versiones de Justice League, además de que repetirá papel en 2022 en la película The Flash; sin embargo, esto no fue suficiente para que el novio de Jennifer Lopez consiguiera una película protagonizada sólo por Bruce Wayne.

The Batman, dirigida por Matt Reeves, llega a los cines el 4 de marzo de 2022 y será protagonizada por Robert Pattinson, cuya participación ha generado opiniones divididas basadas en sus anteriores trabajos, como la saga de Crepúsculo. No obstante, la crítica ha sido benévola con esta nueva película basada en el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger hace más ocho décadas.

Esta película estará protagonizada por Paul Dano (Acertijo), Zoë Kravitz (Gatúbela), Colin Farrell (El Pingüino), Jeffrey Wright (Jim Gordon), John Turturro (Carmine Falcone), Peter Sarsgaard (Gil Colson) y Andy Serkis, como Alfred Pennyworth.

Hace algunos meses, expertos de cine y espectáculos que tuvieron la oportunidad de ver ya The Batman coincidieron en que estamos próximos a ver uno de los filmes live-action oscuros y tétricos en la historia del caballero de la noche. "Battinson", como se refieren al actor inglés haciendo una unión entre Batman y Pattinson, tendría una de sus mejores actuaciones y le devolvería al personaje ese toque oscuro y detectivesco que ha sido dejado de lado para ensalsar al superhéroe.

Por esta y otras razones, IMDb, una de las páginas especializadas en puntuar producciones de TV y cine más importantes e influyentes de la actualidad calificó a The Batman como la más esperada por el público para el próximo año. El portal lanzó una lista con las 10 producciones que todos los amantes del séptimo arte esperan con ansias para el año siguiente.

The Batman Scream Thor: Love and Thunder Top Gun: Maverick Killers of the Flower Moon Jurassic World: Dominion Doctor Strange in the Multiverse of Madness Mission: Impossible 7 Uncharted The Flash

IMDb destaca que sin duda, las películas más esperadas para 2022 son "blockbusters", es decir, taquilleras, muchas de las cuales orginalmente debían estrenarse este año pero que fueron pospuestas debido a la pandemia de Covid-19.

