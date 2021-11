The Batman estrena póster y logo: confirma protagonismo de otro importante personaje de DC

Los amantes de DC Cómics están ansiosos por ver el papel que el actor inglés Robert Pattinson como Batman en la tan esperada película homónima que se estrenará en marzo de 2022. Es poco lo que hemos visto de esta entrega dirigida por Matt Reeves, pero la crítica dice que nos encontraremos con una película oscura que retratará los orígenes del Caballero de la Noche.

Mientras eso ocurre, Warner ha dado algunas probadas de cómo será estan ansiada cinta de Batman, pues si bien el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger ha salido recientemente en entregas de la mano de Ben Affleck como Justice League o Batman v Superman: Dawn of Justice, éste no ha tenido una película en solitario desde 2012, cuando se estrenó en los cines The Dark Knight Rises, protagonizada por Christian Bale.

A cuatro meses del debut de Robert Pattinson en The Batman, ha sido liberado un nuevo póster de la película, en el cual siguen destacando las imágenes contrastadas en rojo y negro que desde el inicio ha mostrado Matt Reeves. Rojo es el color de la sangre, la cual corre llena de venganza por las venas de Bruce Wayne, y el negro es el color de la noche, justo cuando el Hombre Muricélago sale a combatir el mal, la combinación perfecta para un justiciero joven que aún debe aprender a controlar sus instintos y fuerza.

En este nuevo póster promocional se puede apreciar también un cambio en el logo de The Batman, pues ya no sólo está conformado por las letras rojas que forman el nombre de la cinta con el murciélago dentro, sino que ahora además se añadieron las siluetas de Batman y Gatúbela, quien se convertirá en el interés amoroso del protagonista.

¿De qué va The Batman?

Durante el DC Fandome, el pasado 16 de octubre, pudimos ver el segundo tráiler de la cinta en solitario del héroe de Ciudad Gótica- En él pudimos apreciar a un Bruce Wayne/Batman cegado por la sed de venganza lidiando contra sus propios demonios, pero también contra los villanos -como el Acertijo o el Pingüino- que quieren tomar el control de todo.

Todo parece indicar que será una película oscura, tanto en cuestión técnica como en la trama, pues lo poco que hemos visto de la mano de Warner y Matt Reeves se desarrolla en escenarios nocturnos que dan una sensación de misterio y complicidad que seguramente envolvió a más de un fanático de Batman. En los dos avances que han presentado, la canción Something in the Way de Nirvana acompaña las escenas de acción.

Esta cinta protagonizada por Pattinson, también contará con la participación de Zoe Kravitz como Selina Kyle/Gatúbela, Colin Farrell como el Pinguino, Paul Dano como el Acertijo, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como un James "Jim" Gordon que apenas inicia carrera en la policía de Ciudad Gótica.

Si todo sale bien, The Batman, dirigida por Matt Reeves, a quien conocemos por películas como la saga de El Planeta de los Simios o Avenida Cloverfield, se estrenará en cines el 4 de marzo de 2022.

