THE BATMAN estrena nuevo TRÁILER y llegó la hora de los VILLANOS de Gotham City

Batman hurgó en las emociones más profundas de Bruce Wayne y éste, en respuesta, le entregó un poderío implacable, temerario y capaz de arrollar a todo aquel que se interponga en su camino. El primer tráiler de The Batman, estrenado el 22 de agosto de 2020, ya nos avisaba que el Batman de Robert Pattinson sería capaz de reiniciar su origen y abundar en nuevos tonos llenos de violencia, venganza y, dentro de esto, justicia.

Con la llegada del segundo tráiler de la cinta dirigida por Matt Reeves y coescrita por éste a lado de Peter Craig, el arco dramático del "hombre murciélago" se apodera de la noche con estos tintes de cine neo-noir y su incesante hambre por no dejar un cabo suelto.

Presentado este sábado 16 de octubre en el DC FanDome a nivel mundial vía streaming, el nuevo avance de The Batman es capaz de cautivar a los fans del cómic tanto como a los apasionados por el mundo de DC. Eso sí, han soltado nuevas y valiosas pistas, pero no falta mucho por ver hasta el estreno de la cinta el 4 de marzo de 2022.

Bruce Wayne alimenta de odio a Batman

La música de Michael Giacchino vuelve a provocar una atmósfera de tensión y drama desde el primer instante, marcando el ritmo de las respuestas que Bruce Wayne debe hallar y la violencia con que Batman aniquila a quien decida enfrentarlo, siempre en afán de obtener la verdad.

Poderoso, disruptivo y capaz de usar el miedo como una herramienta a su favor, el Batman de Robert Pattinson nos confirma que el personaje, en pleno 2021, está hecho a su medida.

Este tráiler dejó claro que puede soportar casi cualquier cosa al pelear, incluso si recibe ráfagas de disparos y, entre la penumbra de éstas, acabar con una docena de violentos maleantes.

Como un punto a tocar en la psicología del personaje, se divisan referencias a su pasado y con guiños a los cómics cuando Bruce reflexiona y, a sus pies, lucen las frases "The sins of my fathers" (Los pecados de mis padres) y "Renewal is a lie" (Renovación es una mentira). Éstas son acompañadas de los nombres Colson y Mitchell ¿Quieres descubrir la razón?

"Por algún motivo Batman siempre ha destacado como uno de los grandes personajes del siglo XX" - Robert Pattinson, The Batman

Acertijo sigue siendo una incógnita

El inicio del segundo tráiler de The Batman marca la breve pero segura presencia del Acertijo, personaje que se ha confirmado será recreado por el actor Paul Dano. En la historia, se avisa que un asesino está suelto y, reconocido como Riddler, éste deberá ser cazado por The Batman y el comisionado Gordon (Jeffrey Wright).

Volviendo a la escena, en ésta se ve a la policía rodeando una cafetería y a Riddler sentado tranquilamente, dejándose capturar mientras la cámara hace zoom a su taza y sí, se ve su marca del acertijo, pero nunca su rostro.

Poco después, se topará con Batman en un cara a cara que bien podría ser un guiño a 'Batman: El Caballero de la Noche' (2008) y la épica golpiza que el Batman de Christian Bale le propina al Guasón de Heath Ledger.

De nueva cuenta, el rostro de Riddler/Edward Nashton/Acertijo no queda al descubierto, pero su voz y propósitos sacarán el odio de Batman.

El Pingüino de Farrell desquicia a Batman

El que sí aparece con claridad en este segundo tráiler y se lleva las mejores escenas de acción a lado de Pattinson es Oswald Cobblepot, en el futuro mejor conocido como el Pingüino y que para esta película es personificado por Colin Farrell. Con varios kilos de más, prostéticos en el rostro y cabello para hacerlo lucir más viejo y con cicatrices, éste es quien desquicia en la pantalla más ocasiones a Batman.

Lo que el tráiler deja claro es que este villano en especial dará mucha batalla a Wayne y, en todo caso, también deberá tener una evolución como personaje. Punto aparte, la persecución en autos donde Batman va a su cacería.

Catwoman humaniza al héroe

No menos importante en la cinta será la presencia de Selina Kyle/Catwoman o Gatúbela, como la conocemos. Si algo logra Zoë Kravitz es sostener la sensación de fiereza en los personajes y misterio en su propia piel, dejando claro que está perfectamente lista para pelear tanto o más que el propio hombre murciélago.

La complicidad entre ambos deberá nacer sí o sí ante cada nuevo reto pero, tal como lo deja claro ella, es capaz de cuidarse sola sin la ayuda del enmascarado. Será ella quien aporte en momentos de calma y búsqueda de la verdad.

¡Tenemos Batimóvil retro!

Para rematar con todas las emociones que nos regaló el segundo tráiler de The Batman, hay que darle un punto aparte al Batimóvil. Siendo siempre uno de muchos elementos icónicos, éste dejará esa estética de coche-tanque de guerra a la que nos acostumbró Christopher Nolan o el mítico auto de la saga de Tim Burton, para regodearse más en un auto retro, con potencia de sobra y capaz, eso sí, de volar por los aires y salir de las llamas.

La persecución de Batman a Oz Cobblepot pondrá a prueba su destreza en las calles de Gotham City.

