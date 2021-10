DC FanDome 2021 EN VIVO: ¡Ya está aquí! Presentan el primer vistazo de The Flash

Durante la segunda edición del DC FanDome se dará información importante sobre las próximas producciones de la franquicia, así como nuevos trailers, videojuegos, cómics y paneles con los protagonistas. Este evento nació el año pasado, luego de que por la pandemia de Covid-19 DC decidió no participar en la Comic-Con de San Diego.

Detective Comics contará con celebridades, escritores, guionistas y actores, como:

Melissa Benoist (Supergirl)

Matt Bomer (DC Doom Patrol)

Pierce Brosnan (Black Adam)

Lynda Carter(Wonder Woman)

John Cena (Peacemaker)

Kaley Cuoco (DC Universe’s Harley Quinn)

Elizabeth Gillies (Catwoman: Haunted)

Leslie Grace(Batgirl), James Gunn (Peacemaker)

Jason Momoa (Aquaman and the Lost Kingdom)

Robert Pattinson (The Batman)

Entre otros

¿Qué tráilers se presentarán durante el DCFandome?

Debido a que será un evento global, DC revelará los avances y detrás de escenas de sus producciones más esperadas, tales como:

The Batman (película)

The Flash (película)

Aquaman and the Lost Kingdom (película)

Black Adam (película)

Shazam! Fury of the Gods (película)

Supergirl

Peacemaker (serie)

Batwoman (serie)

DC Doom Patrol (serie)

Superman & Louis (serie)

Suicide Squad: Kill the Justice League (videojuego)

Gotham Knights (videojuego)

El DC FanDome 2021 es este sábado 16 de octubre y la transmisión gratuita en línea comienza a las 12:00 horas, tiempo de Mexico. El idioma original es inglés pero estará subtitulada a 12 idiomas incluido el español latinoamericano, así que no te pierdas nuestras actualizaciones EN VIVO.

ACTUALIZACIONES EN VIVO:

14:20 Presentación de Catwoman Hunted: Saldrá en febrero de 2022.

14:10 Nueva temporada de The Batwoman:

14:00 Nuevo avance de Gotham Knights:

13:35 Nuevo trailer de Injustice:

13:33 Anuncio para los amantes de The Sandman:

13:30 Primer vistazo a The Flash: El filme estará producido por DC Films, The Disco Factory y Double Dream y distribuido por Warner Bros. Pictures; pretende ser la duodécima entrega del Universo extendido de DC. Es una de las producciones más esperadas por los fans, pues estará basada en el famoso cómic Flashpoint.

13:28 Lanzan avance de Doom Patrol:

13:25 DC League of Super-Pets es una próxima película estadounidense de aventuras y acción de comedia de superhéroes animada por computadora en 3D, escrita y dirigida por Jared Stern y codirigida por Sam Levine.

13:15 Nuevos eventos en los cómics de DC:

12:50 Avance de la serie Peacemaker: ??Será una serie de televisión creada por James Gunn para el servicio de streaming HBO Max, basada en el personaje del mismo nombre de DC Comics. Es una serie derivada de la película The Suicide Squad y la primera serie de televisión ambientada en el Universo extendido de DC. John Cena será el protagonista.

12:40Videojuego de "The Suicide Squad": "The Suicide Squad: Kills the Justice League" es un videojuego desarrollado por Rocksteady Studios, y distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment, para las plataformas PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One y Microsoft Windows, basado en el equipo de los cómics de DC Comics. Se estrenará en 2022.

12:20 Miniserie animada de Aquaman para HBO Max: Estará producida por James Wan y el actor Cooper Andrews, mejor conocido por interpretar a Jerry en The Walking Dead, interpreta a Arthur Curry. Gillian Jacobs será Mera y Thomas Lennon, Vulko. Dana Snyder proporcionará la voz de Orm, también conocido como Ocean Master.

Promete estar llena de mucho humor. Foto: Especial.

12:00 Primer vistazo a Black Adam: Dwayne Johnson se pondrá en la piel de Black Adam en una película dirigida por Jaume Collet-Serra, y llegará en el verano de 2022.