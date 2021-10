Michael Caine se retira del cine tras 60 años de carrera; este es el motivo

La estrella de Hollywood, Michael Caine, ha anunciado este fin de semana su retiro definitivo de la pantalla grande, luego de más de seis décadas de carrera dentro de la actuación. Así lo dio a conocer durante una entrevista en la que confesó que problemas de salud lo llevaron a tomar esta decisión a sus 88 años.

Caine reveló en entrevista con un programa de la BBC las razones que lo llevaron a tomar esta decisión en su vida, y aseguró que ya tiene un nuevo trabajo en el cual enfocarse. El veterano actor de Hollywood destacó que ya lleva un largo tiempo sin trabajar en algún proyecto cinematográfico debido a que se ha enfocado a escribir algunos libros, su nuevo oficio.

Su estado de salud, aunado a su ausencia del cine, han sido algunos motivos por los cuales Michael Caine se ha enfocado ahora en desarrollar un nuevo trabajo; el de escritor. Este refugio que ha encontrado en la escritura asegura es un estímulo que ya no le entrega el cine.

Así lo reveló durante una entrevista en el programa "Kermode y Mayo", de la cadena de radio británica BBC, lo que definitivamente fue una gran sorpresa para sus millones de admiradores.

"Best Sellers"; la última gran película de Michael Caine

Michael Caine recordó durante la entrevista la que se convertiría en su última película; "Best Sellers": “Curiosamente este resultó ser mi último papel. No he trabajado durante los últimos dos años y tengo un problema de columna que me afecta las piernas así que no puedo caminar muy bien”, reveló el aclamado actor.

Por estos problemas con su salud es que ha pasado un mayo tiempo en casa, destacó, lo que lo llevó a iniciar su faceta como escritor, proceso que considera ya su nuevo trabajo. “Como escribí un par de libros que se publicaron y tuvieron éxito, resulta que ahora no soy actor, soy escritor, lo cual es hermoso. Como actor hay que levantarse a las seis y media de la mañana e ir al estudio y como escritor puedes empezar a escribir sin moverte de la cama”, detalló Caine.

Michael Caine junto a su esposa Shakira. FOTO: AP

Además, Michael Caine destacó que en estos últimos dos años no ha recibido propuestas de trabajo, y refiere que a su edad que ya no se incluyen personajes de su edad en muchas de las películas actuales. “Honestamente no he tenido ofertas de trabajo desde hace dos años. Además, ya tengo 88 y como saben, ya no hay guiones que incluyan a un personaje protagónico de 88 años”, declaró.

Maurice Joseph Micklewithe Jr., nombre real de Caine, nació el 14 de marzo de 1933 en Londres e inició su carrera en el cine a finales de la década de 1950. Alcanzó la fama al aparecer en "Alfie, el seductor irresistible" (1966), desde entonces su cerrera fue en ascenso y lo llevó a ser nominado en seis ocasiones a los premios Oscar, de las cuales ganó dos como Mejor actor de reparto; uno por "Hannah y sus hermanas" (1987) y el segundo por "Las reglas de la vida" (1999).

