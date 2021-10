DC FanDome 2021: ¿A qué hora y dónde ver en vivo? ¿Qué tráilers presentarán en el evento?

Por segundo año consecutivo, se llevará a cabo el DC FanDome, una convención virtual donde se darán a conocer las próximas producciones de la franquicia, así como nuevos trailers, videojuegos, cómics y páneles con los protagonistas de las series y películas inspiradas en superhéroes y villanos de la DC.

Este evento se realizó por primera vez en 2020, cuando debido a la pandemia muchas empresas decidieron no participar en la Comic-Con de San Diego, entre ellas DC Cómics, quien prefirió anunciar su propio evento global en línea para revelarle al mundo lo que viene para la marca.

En aquella ocasión fueron dos días, pero en la edición de este año, el DC FanDome será este sábado 16 de octubre, sin embargo se espera que sea un día lleno de emociones fuertes, revelaciones y anuncios importantes para los amantes de los cómics.

Esta será la segunda edición del DC FanDome. Foto: Especial

¿Quiénes serán los invitados?

Para esta edición del DC FanDome se contará con la presencia de estrellas del Universo DC tanto en cine, como televisión, cómics y videojuegos.

Entre ellos destacan: JJ Abrams (Superman), Melissa Benoist (Supergirl), Matt Bomer (DC Doom Patrol), Pierce Brosnan (Black Adam), Lynda Carter (Wonder Woman), John Cena (Peacemaker), Kaley Cuoco (DC Universe’s Harley Quinn), Elizabeth Gillies (Catwoman: Haunted), Leslie Grace (Batgirl), James Gunn (Peacemaker), Grant Gustin (The Flash) y Patty Jenkins (Wonder Woman).

Así como Dwayne Johnson "The Rock" (Black Adam), Zoë Kravitz (The Batman), Javicia Leslie (Batwoman), Zachary Levi (Shazam! Fury of the Gods), Todd McFarlane, Ezra Miller (The Flash), Jason Momoa (Aquaman and the Lost Kingdom), Robert Pattinson (The Batman), Candice Patton (The Flash), Matt Reeves (The Batman), Scott Snyder, Tara Strong (Teen Titans) y Bruce Timm, entre otros.

Se rumora que en el evento podrían aparecer Henry Cavill (Superman), además de Ben Affleck y Michael Keaton, los dos Batman que saldrán en la película The Flash, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

¿Qué tráilers presentarán?

Debido a que será un evento global, DC revelará los avances de sus producciones más esperadas, tales como:

Evidentemente hay que estar pendientes de la transmisión, ya que es probable que haya otros anuncios importantes que DC no ha querido revelar sino hasta el día del evento.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo el DC FanDome 2021?

El DC FanDome 2021 es este sábado 16 de octubre y la transmisión gratuita en línea comienza a las 12:00 horas, tiempo de Mexico. El idioma original es inglés pero estará subtitulada a 12 idiomas: español latinoamericano, alemán, árabe, chino tradicional, coreano, francés, inglés, italiano, japonés, polaco, portugués y ruso.

El evento durará cuatro horas y será emitido por los canales oficiales de DC en Twitter, Facebook, Twitch y YouTube, cuyo enlace del en vivo te dejamos a continuación: