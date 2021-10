¿Henry Cavill será James Bond tras la salida de Daniel Craig? Esto es lo que sabemos

Sin tiempo para morir (No time to Die), la más reciente película de la saga de James Bond ya está en cartelera y ésta representa el adiós de Daniel Craig como el Agente 007, papel que aceptó en 2006 tras la salida del actor inglés Pierce Brosnan. Es por ello que los productores de cine ya buscan a quien tome el rol.

Fue hace 15 años cuando el actor inglés, que entonces tenía 38 años, fue seleccionado para tomar el papel del agente, aunque al inicio la crítica no le auguraba futuro en el puesto debido a que no lucía como los anteriores James Bond. Su debut fue en la cinta Casino Royale, después vinieron Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. Cinco películas en las que demostró que era el indicado para darle vida al 007.

Sin embargo, todo tiene ciclos y Craig dice adiós a la saga, por lo que ahora el reto está en continuar sin él y buscar a un nuevo protagonista. La productora Barbara Broccoli ha dicho que aún es pronto para saber quién llega en su lugar, pues Daniel debe tener su momento de gloria tras retirarse del personaje.

Daniel Craig dice adiós al 007 con Not Time to die. Foto: AP

Actores que suenan para ser James Bond

Será en 2022 cuando sepamos quién será el próximo inglés en interpretar al seductor, elegante y varonil dueño del Aston Martin más emblemático del cine. Mucho se ha dicho sobre el siguiente 007 y algunos fanáticos ya ponen sobre la mesa nombres como el de Tom Hiddleston, Tom Hardy, Luke Evans, Regé-Jean Pagé y hasta Robert Pattinson, quien será Batman a partir de 2022.

Los nombres de estos actores no son casualidad, todos son británicos y han participado en exitosas producciones como Loki, Venom,The Alienist, Bridgerton y El Faro. Todos tienen porte, pueden ser seductores casi sin dificultades y se encuentran en un buen momento de sus carreras como para tomar el lugar que deje Daniel Craig.

Henry Cavill también quiere ser el 007

Pero lo que no muchos saben es que un viejo conocido del cine de superhéroes también ya alzó la mano para convertirse en el James Bond que llegue en lugar de Daniel Craig. Se trata de Henry Cavill, a quien hemos visto como Superman, Geralt de Rivia y hasta Sherlock Holmes en los ultimos años.

El actor inglés ha expresado en más de una entrevista sus deseos de formar parte de la saga del 007, tanto como villano como protagonista. Sobre todo porque hace 15 años estuvo a nada de participar en Casino Royale, la primera cinta de Daniel Craig como James Bond; sin embargo, no lo consiguió porque el director le dijo que no estaba en forma (¿?)

"No estaba gordito en ese momento, pero probablemente tenía sobrepeso como para quitarme la camisa ante la cámara", afirmó el actor durante una entrevista retomada por Cinemas Cómics, un medio especializado en cultura geek.

Henry Cavill tiene actualmente 38 años, edad que tenía Daniel Craig cuando fue seleccionado para el papel, así que los fans creen que por fin ha llegado el momento indicado para que Henry Cavill tome las llaves del Aston Martin.

Henry Cavill ha dicho en varias ocasiones que quiere estar en la saga del 007. Foto: IG henrycavill

