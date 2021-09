Daniel Craig tuvo una de sus mejores actuaciones en esta película que debes ver en Star Plus y no es James Bond

Este fin de semana se estrena la última película de Daniel Craig como el agente 007 James Bond, saga que representó durante 15 años; sin embargo, este actor inglés ya destacaba en la industria cinematográfica desde antes de interpretar este rol, prueba de ello fue que en 2002 coprotagonizó junto a Tom Hanks uno de sus mejores filmes y que debes ver en Star Plus.

Camino a la Perdición (Road to Perdition) fue dirigida por Sam Mendes, mientras que el guión estuvo a cargo de David Self, y con un grupo de actores entre los que destacaba el reconocido Paul Newman, Tom Hanks, Daniel Craig, Jude Law, Tyler Hoechlin y Stanley Tucci. El éxito del filme fue tal que obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar, aunque únicamente logró conseguir una estatuilla.

¿De qué trata?

En 1931, durante la Gran Depresión en Estados Unidos, Michael Sullivan (Tom Hanks) es el matón del jefe de la mafia irlandesa John Rooney (Paul Newman) en Rock Island, Illinois. Rooney crió al huérfano Michael y ha llegado a amarlo más que a su propio hijo biológico, el imprudente e impredecible Connor (Daniel Craig).

John Rooney se muestra cariñoso con los hijos de sus trabajadores, entre los que se destacan los hijos de Sullivan, a quienes invita constantemente a su mansión y les regala dinero y dulces. El joven Michael Sullivan Jr. (Tyler Hoechlin) quiere ser como su padre y siempre busca la forma de obtener dinero extra.

Sin embargo, la curiosidad de Michael Sullivan Jr. lo llevará a presenciar un asesinato y pondrá en riesgo su vida y el de toda su familia. Ante este escenario, su padre tendrá que hacer todo lo posible por cuidarlo y evitar que pierda su inocencia, pues su objetivo siempre fue darle una buena vida lejos de los crímenes, la violencia y el contrabando.

Camino a la Perdición (Road to Perdition) se estrenó a la par de filmes como Reign of Fire, Halloween: Resurrection y Men in Black II, pese a ello logró posicionarse entre una de las películas más vistas en taquilla, por lo que recaudó más de 183 millones de dólares, lo que se consideró un éxito, debido a que su producción tuvo un costo de 80 millones de dólares.

De igual forma, la película dirigida por Sam Mendes sembró una serie nominaciones y premios, entre las que destacaron a los Oscar, en donde fue destacada por Mejor Actor de Reparto (Paul Newman), Mejor banda sonora, Mejor dirección de arte, Mejor mezcla de sonido, Mejor edición de sonido y Mejor fotografía, pero únicamente ganó en la última categoría.

Por otro lado, los críticos de cine otorgaron calificaciones positivas a Camino a la Perdición (Road to Perdition), en sitios especializados como Rotten Tomatoes obtuvo 81 por ciento de aprobación, mientras que Metacritic le brindó 72 por ciento de garantía, ya que destacaron la historia, narrativa, actuaciones y el ambiente creado por el director.

Si no conocías Camino a la Perdición (Road to Perdition), la primera película en que trabajaron juntos Sam Mendes y Daniel Craig —se volvieron a juntar en la película del agente 007 James Bond, Skyfall—, es necesario que la disfrutes, ya que te hará disfrutar de momentos de emoción, suspenso y te llevará a momentos históricos de Estados Unidos. La película está disponible para ver en la plataforma de Star Plus.