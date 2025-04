¿Hay SANCIONES para los estudiantes que lleven COMIDA CHATARRA a la escuela?, esto dice la SEP

A partir del 29 de marzo del presente año entró en vigor la medida que prohibe la venta de comida chatarra dentro de las escuelas del país pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta iniciativa fue publicada desde el pasado 30 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, donde se anunció que el objetivo de esta iniciativa es fomentar los estilos de vida saludables entre los menores de edad.

Según las autoridades mexicanas, la medida fue implementada con el objetivo de reducir los altos índices de obesidad infantil que hay en el país, los cuales son resultado de una dieta rica en productos ultraprocesados, azúcares, grasas saturadas y sodio. En este sentido, la SEP se ha sumado para evitar que los pequeños sean vulnerables ante la comida chatarra, eliminado de los puestos de venta todos los alimentos ultraprocesados y su publicidad.

No obstante la medida sigue causando diversas dudas, pues aún es muy ambigua en torno a quiénes serán las personas sancionadas. Por ahora, la iniciativa solo contempla multas económicas para aquellas personas que vendan comida chatarra, o la promocionen, dentro de las escuelas. Pero, no aclara qué es lo que pasará con los puestos de comida chatarra que usualmente se sitúan a las afueras de los colegios, ni se sabe lo que sucederá si un menor ingresa con estos alimentos como parte de su desayuno, o comida.

¿Se sancionará a los estudiantes que lleven comida chatarra a la escuela?

Los alumnos no serán sancionados. Foto: cuartoscuro.

Fue en una conferencia de prensa mañanera que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no habrá sanciones económicas para los padres que decidan enviar comida chatarra a sus hijos como parte de sus desayunos. Sin embargo, la mandataria hizo un llamado para evitar estas acciones y en su lugar optar por preparar comidas saludables: "no, no te van a castigar, pero no debes. No debe comerse ni papitas fritas, ni refrescos, ni nada de eso que hace mucho daño a la salud. De vez en cuando a lo mejor uno, pero nada de que estar tomando diario", sentenció.

Hasta ahora, no existe información que sugiera que los niños, o adolescentes, serán castigados por entrar a la escuela con comida chatarra. La medida solo contempla multas económicas para las personas que vendan estos alimentos dentro de las instituciones públicas, o privadas. No obstante, el llamado de las autoridades es para que los padres de familia vigilen los alimentos de sus hijos y se sumen a llevar a cabo acciones para combatir la obesidad infantil y todas las enfermedades crónicas asociadas a este padecimiento.

¿De cuánto es la multa por vender comida chatarra en las escuelas?

La medida contempla sanciones para los vendedores de comida chatarra. Foto: cuartoscuro.

Según las autoridades, los alimentos que no se podrán vender dentro de las escuelas son todos aquellos considerados como chatarra, entre ellos: la pizza, pasteles, hot dogs, jugos y refrescos, chicharrones de cerdo y de harina, cueritos y frutas en almíbar. Por el contrario, se exhorta a los vendedores a sustituir estos productos por opciones más saludables para los menores, tales como: frutas y verduras frescas, semillas, cereales integrales y leguminosas.

Quienes sean captados vendiendo comida chatarra, o publicitándola, serán acreedores a una fuerte sanción económica, la cual, de acuerdo con la Ley General de Educación, podría oscilar entre los 10 mil y los 113 mil pesos. En este sentido, se recomienda a los comerciantes evitar caer en esta infracción y procurar contar con alternativas saludables para los estudiantes más pequeños.