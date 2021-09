Batman Day: Estos son los 10 cómics imperdibles del Hombre Murciélago de Ciudad Gótica

El pasado 30 marzo se cumplieron 82 años de la primera aparición de Batman en una historieta gracias a Bob Kane y Bill Finger. Fue en ese número 27 de Detective Comics, nació el Hombre Murciélago que llegó a este mundo para ser competencia directa de Superman, pues el Hombre de Acero quien se había convertido en la carta fuerte de la editorial Action Comics.

A lo largo de su historia, el emblemático Caballero de la Noche ha pasado de ser justiciero y antihéroe, a salvador del mundo e inspiración de generaciones completas no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta y hasta fuera del Sistema Solar.

Es tanta la influencia de Batman, que en 2014 DC Cómics hizo un llamado a todos los fans del mundo para festejar al Hombre Murciélago de Ciudad Gótica; lo que no imaginaban en que ese evento se convertiría en una tradición, nos referimos al Batman Day, que en 2021 lo celebramos esta sábado 18 de septiembre.

Para festejar a nuestro murciélago favorito, la editoral lanzó un cómic conmemorativo llamado Batman: El Mundo, que recopila las peleas que el encapuchado ha sorteado en 14 diferentes países, incluido por supuesto México. Además, los canales de televisión por cable alistan maratones con sus mejores películas.

Y si esno no fuera suficiente, la plataforma de streaming HBO Max celebrará al alter ego de Bruce Wayne con la llegada de Batman: la serie animada, la emblemática caricatura con la que crecimos muchos en los años 90.

Todos sabemos que Batman nació en los cómics, aunque después de ocho décadas de proteger a la ciudad y el mundo, su universo se ha expandido hacia las series, películas, videojuegos, juguetes, figuras coleccionables y otras tantas facetas que jamás terminaríamos de enlistar.

10 cómics imperdibles de Batman

Si ya has visto todas las series y películas, pero jamás has tenido la oportunidad de leer un cómic, no te preocupes, no es obligatorio para considerarte fan de Batman; sin embargo, si quieres comenzar a adentrarte en ese fantástico mundo de las historietas, quizás esta recomendación te pueda ayudar.

Algo que debes tener presente es que hoy en día, a no ser que seas un asiduo coleccionista de cómics, no podrás leer en orden cronólogico o de aparición todas las historias de Batman. Sin embargo, hay títulos bastante interesantes -y que puedes leer sin un orden específico- que te ayudarán a adentrarte más en su historia.

Batman: Año Uno - Frank Miller

Este cómic cuenta la historia de los primeros años de Bruce Wayne como Batman y de Jim Gordon como jefe de la policía de Ciudad Gótica. Asimismo, retrata cómo ambos personajes convergen al darse cuenta que combaten a los mismos adversarios: la mafia, otros criminales, la corrupción misma...

Batman: El regreso del Caballero Oscuro - Frank Miller

Considerado por Stephen King el mejor cómic del mundo, esta novela gráfica cuenta la vida del Bruce Wayne de 50 años tras retirarse como Batman. Todos los superhéroes han desaparecido, Gordon anunció su retiro y Ciudad Gótica está bajo el acecho de los Mutantes y de una intensa ola de calor. Es entonces cuando Batman vuelve, más viejo y menos ágil...

La broma asesina - Alan Moore

Si bien este cómic se enfoca más en el Joker, el que quizá sea el rival más conocido de Batman, abunda en la relación que guardan ambos, pues aunque no lo parezca, tienen mucho en común. Ambos se mueven motivados por traumas y en algún momento de su vida, los dos rozan la locura.

Batman: The Long Halloween - Jeph Loeb

Este cómic muestra cómo fue el primer año de Bruce Wayne siendo Batman, además de que cuenta la trágica historia de cómo Harvey Dent fue convirtiéndose poco a poco en el villano Dos Caras. En la historia aparecen otros personajes malvados como el Joker, El Pingüino, Gatúbela y Hiedra Venenosa.

Batman: Un muerte en la familia - Jim Starlin

Luego de que Dick Grayson dejara oficialmente de ser Robin, Batman sintió la necesidad de encontrar otro acompañante: el elegido fue Jason Todd, quien contaba con sorprendentes habilidades, pero una actitud rebelde y hasta irresponsable. La historia se centra en cómo Jason, el segundo Robin, muere a manos del Joker, lo que representa un antes y después del Caballero de la Noche.

Batman: La caída del murciélago - Doug Moench

Visiblemente agotado, Batman sale todas las noches a luchar contra los criminales de Arkham; ese esfuerzo lo está apagando poco a poco. Lo que el justiciero no sabe es que todo se trata de un plan tejido por el villano Bane, quien lo único que busca en cansarlo y derrotarlo. Y lo logra.

Batman: Cataclismo - Alan Grant y otros autores

Un fuerte terremoto magnitud 7.6 remece a Ciudad Gótica y ni Batman/Bruce Wayne estuvieron exentos del fenómeno natural, pues queda sepultado bajo los escombros de su mansión. El reto es ayudar al mayor número posible de víctimas antes de que la ciudad se vuelva tierra de nadie.

Batman: Tierra de nadie - Bob Gale y otros autores

Ciudad Gótica fue terriblemente azotada por un terremoto que la separó del territorio de Estados Unidos. Batman regresa a su lugar de origen y lo encuentra convertido en una tierra de nadie, por lo que debe combatir contra la barbarie y encontrar un método para sobrevivir ante la barbarie.

Batman: El tribunal de los búhos - Scott Snyder y Greg Capullo

Ambientado en una Ciudad Gótica más oscura que nunca, este cómic narra la historia del tribunal de los búhos, una hermandad de asesinos que lleva años bajo las sombras aterrorizando a la población. A pesar de tener aliados, Batman no logra vencerlos, lo que supone una derrota más emocional que física de la que costará mucho reponerse.

Batman: Juegos de guerra - AJ Lieberman y otros autores

Ciudad Gótica vive una de las peores olas de violencia debido a una guerra entre bandas criminales; entonces Batman cae en cuenta que todo es debido a que se ejecutó un plan de simulacro que él mismo había armado en caso de contigencia. Poco tiempo después descubre que quien llevó a cabo dichas acciones fue Stephanie Brown, la cuarta Robin.