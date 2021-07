The Batman: ¿Qué? Colin Farrell revela que tendrá una breve participación como "El Pingüino"

Desde hace varios meses la última cinta de Batman ha sido una de las más esperadas. No tanto por darle seguimiento a las aventuras del hombre murciélago, sino por los actores que le darán vida a los personajes del universo de DC Cómics. En este caso, levantó muchas especulaciones el nombre de Robert Pattison, pues desde el principio se puso en duda si podría llenar el traje del superhéroe.

Pero no sólo el nombre del protagonista de "Crepúsculo" es el que ha generado dudas, también el de quien se presentará frente a él como antagonista: Colin Farrell como "El Pingüino", uno de los villanos clásicos de la historia, la cual llegará a la pantalla grande con más oscuridad, de acuerdo con los adelantos que se presentaron hace tiempo.

Cabe destacar que Farrell se adentró tanto en el personaje que luce irreconocible, de ahí que genere buenas expectativas para su participación. Por desgracia, los fans recibieron una mala noticia, pues tal parece que su participación no será tan extensa como podría pensarse.

¿Por qué no aparecerá tanto Colin Farrell en la pelicula?

Farrell habló de su caso en una entrevista concedida para Happy Sad Confused, y retomado por GQ, para su podcast:

“Solo estoy en la película durante cinco o seis escenas, así que no puedo esperar a verla porque mi presencia no la arruinará. Realmente, es un regalo de mucha promoción para mí. Me sentiré un poco incómodo durante los malditos nueve minutos que tengo, y luego el resto, no puedo esperar a ver cómo (Reeves) le dio vida a este mundo", comentó el actor,

En cuanto a su apariencia, usará un disfraz (creación del maquillador Mike Marino) con el que termina de lucir distinto. Sin embargo, su apariencia será muy distinta a la que todo el mundo esperaba. Esto además le ayuda a disimular sus problemas de peso tras su participación en la serie The North Water.

Mike Marino define al personaje del "Pingüino"

De acuerdo con el actor, el maquillista fue quien le dio el rumbo al personaje, pues él mismo se sentía perdido a pesar de que su aparición sería de siete escenas como máximo. Después de ver su trabajo, querdó encantado.

A pesar de no ser el villano central que se enfrehtará a Batman, Farrell tendrá una importante y breve participación dentro de la cinta.