Marcha de antorchistas provoca CIERRE TOTAL en la México-Pachuca

Integrantes del movimiento Antorcha Campesina se manifiestan sobre la autopista México-Pachuca, en dirección a la capital de Hidalgo, en donde ya provocan caos vial. Para los automovilistas que se dirigen hacia Pachuca NO hay alternativas viales, por lo que se recomienda evitar la zona.

La Guardia Nacional, en su división de Carreteras, señaló que el cierre en dicha vía es total. "En #Hidalgo cierre total de circulación tras presencia de personas cerca del km 058+200 autopista (1730) México-Pachuca, tramo Tizayuca-Pachuca. Atienda indicación vial", señala.

#Tomeprecauciones en #Hidalgo cierre total de circulación tras presencia de personas cerca del km 058+200 autopista (1730) México-Pachuca, tramo Tizayuca-Pachuca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/DxtlpsM1nE — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 3, 2025

Agenda de marchas y bloqueos HOY, jueves 3 de abril de 2025

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100.

LUGAR: Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

RUMBO A: Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.

CENTRAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA CIUDAD Y EL CAMPO.

HORA: 10:30 hrs.

LUGAR 1: Pilares “Barranca del Muerto” en Barranca del Muerto No. 24, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón

HORA: 17:00 hrs.

LUGAR 2: Dirección General para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIFCDMX) en San Francisco 1374, Col. Tlacoquemecatl del Valle, Alc. Benito Juárez Lugar

LUGAR 3: Dirección Ejecutiva de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes del Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DEANNA-DIFCDMX) en Eje 2 Norte No. 174, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc

LUGAR 4: Sede de la Alcaldía Benito Juárez en Municipio Libre No. 1611, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez.

LUGAR 5: Sede de la Alcaldía Cuauhtémoc en Aldama y Mina s/n., Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc

LUGAR 6: Sede de la Alcaldía Iztacalco en Río Churubusco y Av. Té s/n., Col. Gabriel Ramos Millán, Alc. Iztacalco

LUGAR 7: Dirección General del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) en Av. División del Norte No. 906, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez.

LUGAR 8: Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) en Tlaxcoaque No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

LUGAR 9: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) en Av. 20 de Noviembre No. 195, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

LUGAR 10: Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP-CDMX) en Versalles No. 46, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc.

LUGAR 11: Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo en Fray Servando Teresa de Mier No. 77, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Para exigir basificación y plenos derechos laborales, reconocimiento y derecho a los sindicatos democráticos y de clase; así como aumento salarial.



COLECTIVO “LA COMUNA 4:20”.

HORA: 16:20

LUGAR: Plantón 4:20 en “Pino Suárez” Rinconada de Jesús y José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

HORA: 17:10 hrs.

LUGAR: Plaza de la Información Comuna 4:20 Hidalgo en Av. Hidalgo y Av. Paseo de la Reforma s/n., Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Asambleas informativas sobre el cultivo de cannabis y la construcción de huertos urbanos autorizados con fines de uso recreativo y medicinal.



KIKI HOUSE OF DELEITE.

HORA: 18:30 hrs.

LUGAR: Ágora Tlatelolco (foro al aire libre) en Av. Ricardo Flores Magón y Lerdo, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Protesta ante el hostigamiento sistémico en espacios públicos por parte de las autoridades; así como para exigir a organismos de derechos humanos cumplan con su trabajo y se comprometan a erradicar y prevenir la discriminación en contra de la comunidad LGBTTTIQA+ y otros grupos vulnerados en México.