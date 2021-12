Dolores del Río era sobrina de polémico presidente de México

La actriz Dolores del Río fue una de las divas del Cine de Oro más reconocidas de México, tanto por su belleza como por su talento. Sin embargo, pocos saben que era sobrina de un polémico presidente de nuestro país, quien además fue el protector de la actriz cuando era niña y de su madre.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete nació en Durango, el 3 de agosto de 1904, fue conocida sólo como Dolores del Río, y se le reconoce como la primera actriz latinoamericana en triunfar en el cine de Hollywood, con una destacada carrera durante los años 20 y 30.

También fue bautizada como uno de los rostros más bellos en aparecer en la industria fílmica de la época. Su larga y versátil carrera se prolongó por más de cincuenta años y abarcó el cine mudo, cine sonoro, teatro, televisión y radio. Después de ser descubierta en México, comenzó su carrera cinematográfica en 1925 en Hollywood.

María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete nació en Durango, el 3 de agosto de 1904. Foto: Especial

Cuando su carrera en Estados Unidos comenzó a declinar, a principios de los años 1940, Dolores decidió regresar a México e incorporarse al cine nacional. Durante el resto de la década de 1940 y a lo largo de los años 50, la actriz se mantuvo activa en el Cine Mexicano, aunque actuó también en Argentina y España.

Es reconocida por haber participado en cerca de 450 películas, de las cuales 34 fueron protagonizadas por ella y filmadas en Hollywood. Gracias a su gran talento, Dolores logró ser una de las primeras latinas en obtener una estrella en el Paseo de la Fama, en California.

Dolores del Río era sobrina del Francisco I. Madero

La familia de Dolores perdió todos sus bienes durante la Revolución, que abarcó de 1910 a 1920. Las familias aristocráticas de Durango se vieron amenazadas por la insurrección que encabezaba Pancho Villa en la región. La familia Asúnsolo decidió escapar, el padre de la actriz se fue a Estados Unidos, mientras que ella y su madre huyeron a la Ciudad de México.

La actriz era sobrina de Francisco I. Madero. Foto: Especial

En 1912, la familia Asúnsolo se reunió en la Ciudad de México y vivió bajo la protección del entonces presidente Francisco I. Madero, quien era primo de Antonia, la madre de Dolores, por lo que era su sobrina, y quien también se convirtió en su protector.

En alguna ocasión, la diva del Cine de Oro comentó sobre el tema: "Era muy pequeña cuando mi mamá me trajo a la capital a conocer a su primo don Panchito, como le llamaba cariñosamente, Madero, entonces Presidente de la República, quien me sentaría en sus rodillas y me regalaría un enorme globo rojo".

Se dice que gracias a que Madero era su tío, Dolores siempre estuvo muy cercana a la idea de una sociedad justa y libre. El parentesco e ideales la orillaron a acercarse a la comunidad indígena que habitaba en Xochimilco, durante su estadía en aquel lugar, mientras filmaba "María Candelaria".

