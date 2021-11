Tres divas del cine de oro que sufrieron tóxicas relaciones románticas en su juventud

Grandes actrices de la época de oro del cine mexicano no se salvaron de relaciones tóxicas durante su juventud o momentos de mayor esplendor artístico. Algunas padecieron la infidelidad, otros los celos y el control, mientras que otras las adicciones y situaciones de abuso por parte de sus parejas. Tal es el caso de tres divas mexicanas como María Félix, Elsa Aguirre y Dolores del Río.

María Félix entre los celos y las inseguridades de Agustín Lara

Desde sus inicios, la relación entre María Félix y Agustín Lara fue polémica por la diferencia de edades entre ambos, ya que el cantautor era 17 años mayor que ella, pero también por las inseguridades del veracruzano que hicieron de su breve romance uno de los más tóxicos y tormentosos de aquellos tiempos.

"La Doña" y y el "Flaco de oro" contrajeron matrimonio en 1945, pero su relación no prosperó, ya que tres más tarde se divorciaron, no sin antes haber pasado por una serie de escandalosos episodios, como sacados de una película romántica. Para empezar, la primera vez que cruzaron palabras fue bastante curiosa, ya que Agustín se encontraba en una caseta telefónica del Bar California, y tardó en salir, así que la diva del cine mexicano ejerció presión sobre él tocando el vidrio, provocando que el cantante le preguntara: "Y usted, ¿quién es?", a lo que María respondió de manera contundente: "Y a usted, qué le importa. Soy quien soy y qué".

Unos años después, mientras Félix grababa La China Poblana pidió a Tito Novaro que le presentara a Agustín y tras una salida en la que estuvieron los tres, María se interesó en el compositor y lo invitó a salir, fue así como surgió una amistad entre ellos, incluso ella lo visitaba en su casa de Polanco o lo invitaba a la suya y se les vio en diversos eventos públicos, situación que acaparó la atención de la prensa. Para 1945 se dice que se casaron en una casona de Polanco, aunque no se tiene certeza de él, y su luna de miel fue en Acapulco, lugar donde Lara le dedicó la bella y emblemática canción de María Bonita.

Alrededor de su relación se corren muchos rumores, pues se dice que el "Flaco de oro" era un poco coqueto, pero también de mal carácter e inseguro, lo que fue minando poco a poco su matrimonio. Según reveló María Félix, durante su participación en el programa La Movida con Verónica Castro y Abraham Zabludovsky, uno de los momentos en que más se enojó con él es cuando él le mató a una iguana que a ella le gustaba mucho. Más tarde ocurriría otro dramático incidente entre ellos ocurrió un día en que en un arranque de celos, el compositor entró al camerino de María y cuando ella volteó, él disparó, pero solo le rozó la nuca. Su matrimonio concluyó cuando María decidió viajar a España para continuar con su vida profesional, pese a todos los esfuerzos del compositor por mantenerla a su lado.

Cabe destacar que Agustín Lara no fue el único de sus esposos con el que vivió tormentosos momentos, también ocurrió con su primer esposo Enrique Álvarez Alatorre, con quien tuvo a su único hijo. Según se señala en el libro “María Félix: todas mis guerras” de Enrique Krauze, él la maltrataba en la intimidad durante su luna de miel, además sus celos también se volvieron incontrolables, ya que hubo momentos en que no quería dejarla salir a la calle por temor a que la cortejaran o que evitara el contacto visual con otros hombres.

Elsa Aguirre sufrió de agresiones físicas y emocionales

Otra de las musas del cine de oro mexicano que no se salvó de una relación tóxica, fue Elsa Aguirre, quien a sus 29 años y con una larga y exitosa carrera como actriz detrás decidió iniciar su vida conyugal con Armando Rodríguez Morado, un periodista que acaparó la atención de la chihuahuense. Si bien en un principio la trataba de manera cariñosa y educada, con el tiempo comenzó a mostrar sus "demonios".

En una entrevista para el programa "Historia detrás del mito", Jesús Aguirre reveló que el exesposo de su hermana una vez incendió la jaula con todos los canarios que ella cuidaba y, en otro momento, tomó una pistola y disparó a ¿ la pared, dijo el hermano de Elsa Aguirre en la Historia Detrás del Mito.. Además, fue un hombre con problemas de alcoholismo que solía salir de casa durante la madrugada para beber. Incluso, la propia actriz reveló que un día condujo en estado de ebriedad, por lo que ella le dijo que se sentía mal y se bajó del auto, pero él la obligó a subir de nuevo jalándola del brazo. De acuerdo con algunos medios, se dice que su exmarido la golpeó en diversas ocasiones, incluso embarazada de su único hijo.

"De repente unas situaciones muy especiales, muy raras de él, se salía a las 4 de la noche, se salía en las mañanas, pero en la noche también se salía, regresaba, nos íbamos a Toluca, chocaba, nos metíamos en un hotel, tomaba acá y allá, yo lo veía mal", compartió la actriz, quien añadió que después Armando la abandonó a ella y a su hijo, e incluso negaba ser su padre; sin embargo, la volvió a buscar muchos años después, cuando su hijo ya había muerto, así que ella le pidió que no la volviera a buscar. Cabe señalar que Elsa Aguirre se las vio negras tras el divorcio, ya que además de ser madre soltera, no tenía trabajo, pues se había alejado del medio artístico para dedicarse a su familia.

¿Cómo se conocieron? Según reveló la propia Elsa, su exmarido le pidió una entrevista, fue a su casa y continuó insistiendo. Fue así como comenzaron a salir y la actriz se enamoró profundamente de él al grado de no tener ojos para nada más. Sin embargo, con el tiempo, sus atenciones se convirtieron en agresiones. "Era violento, yo no entendía todavía muchas cosas, pero él sí era violento en su forma de vivir y todo", manifestó Aguirre en una entrevista para el programa "La historia detrás del mito".

Su segundo esposo ya no fue tóxico y las escenas violentas desaparecieron; empero Elsa no se libró de malos momentos debido a la ajetreada vida de su entonces marido, el cineasta José Bolaños, quien priorizó sus actividades profesionales antes que su vida en pareja. "Mi segundo matrimonio fue como querer dar un paso para no estar en la situación que me encontraba, era un hombre que sí me quiso, andaba muy enrolado en las cosas del cine, que lo mandaban a Italia, que lo mandaban acá", compartió la actriz, quien con el paso del tiempo comenzó a sentirse desplazada por la falta de atenciones y cariño de su cónyuge, y finalmente fue la causa de su separación.

Dolores del Río y su intenso romance con Orson Welles

Otra de las actrices más admiradas y bellas de la época del cine de oro que padeció el "mal de amores", fue Dolores del Río. La famosa actriz mexicana y el director estadounidense, Orson Welles, también mantuvieron una relación amorosa que terminaría en 1943 por las infidelidades de él. Se dice que ambas celebridades se conocieron en una fiesta organizada por Darryl Zanuck; sin embargo, la actriz llamó la atención del también actor desde mucho antes por las cintas en las que Del Río había participado, así lo revela Barbara Leaming en su biografía sobre Welles.

Cuando Dolores y Orson comenzaron a salir, él tenía tan solo 24 años, pero ya había sorprendido el mundo con la producción radiofónica "La guerra de los mundos", transmitida por la cadena CBS en 1938, mientras que ella se encontraba en el declive de su carrera en Hollywood y casada con el director Cedric Gibbons, de quien se separó en 1941. De acuerdo con diversas fuentes, Dolores acompañó a Welles durante el tiempo que duró el rodaje de su primera película, El ciudadano Kane, que lo catapultó, pero además se convirtió en una de las mejores películas de la historia.

Si bien ambos actores buscaron realizar diversos proyectos cinematográficos, finalmente nunca se concretaron, y compartieron créditos solo una vez en la cinta Journey into Fear, en 1943, la cual marcaría el principio del fin de su relación que tampoco llegó al matrimonio, aunque sí mantuvieron una estrecha relación amorosa. Su relación se vino abajo cuando el director de cine viajó a Río de Janeiro, Brasil, donde permaneció seis meses y tuvo amoríos con otras mujeres. Durante ese tiempo, la actriz mexicana, 11 años mayor que él, le envió cartas y telegramas que él nunca respondió. Un año más tarde Welles se casó con Rita Hayworth, mientras que Dolores volvió a México para filmar varias películas como Flor Silvestre, María Candelaria y Las Abandonadas, que lograron posicionarse entre las favoritas del país.

Cabe señalar que antes de su romance con Dolores y Rita, Orson Welles había estado casado con la actriz Virginia Nicholson, la madre de su primera hija.

