6 famosos de la época de oro del cine mexicano que terminaron con su vida

Durante la época de oro del cine mexicano, que va de 1936 a 1956, la industria cinematográfica nacional ganó gran reconocimiento, gracias a directores como Emilio "el indio" Fernández, Luis Buñuel, Fernando de Fuentes, René Cardona, Emilio Gómez Muriel, entre otros, que llevaron a la pantalla grande a grandes figuras como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, Lucha Reyes, Pedro Armendáriz, Miroslava Stern, entre muchos otros.

El cine de esta época trascendió fronteras, ya que fue bien recibido en otros países latinoamericanos y Estados Unidos; sin embargo, también estuvo marcada por trágicos episodios que dejaron un gran vacío en su público: el suicido de reconocidos actores y actrices, pero ¿quiénes fueron estas figuras que decidieron terminar con sus vidas y cuáles fueron las razones? Aquí te contamos.

Pedro Armendáriz

Pedro Gregorio Armendáriz Hastings nació en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1912. Logró gran reconocimiento tras su participación en diversas cintas dirigidas por Emilio Fernández, como "Soy puro mexicano", en 1941; "Maclovia", en 1948 y "María Candelaria", en 1943, la cual fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1946. También protagonizó otras películas al lado de Dolores del Río como "Las abandonadas", en 1944 y "La malquerida" en 1949, mientras que con María Félix se le vio en "Enamorada" y "Maclovia".

Además, rebasó fronteras, ya que llegó hasta Hollywood, donde actuó en tres cintas de John Ford como "The Fugitive", en 1947, así como "Fort Apache" y "3 Godfathers". Incluso sobresalió en Europa luego de aparecer en la cinta Lucrèce Borgia, en 1953, la cual fue realizada en Francia.

Sin embargo, la vida de esta leyenda del cine mexicano tiene también su lado oscuro, ya que el 18 de junio de 1963 se suicidó dándose un balazo en el corazón, cuando se encontraba en el Centro Médico de la Universidad de California, luego de haber padecido cáncer en el riñón. Según diversas fuentes, este cáncer lo habría desarrollado debido a la radioactividad que había en las locaciones donde se rodó "The Conqueror", muy cerca a Nevada, en donde previamente el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo pruebas nucleares.

Además de él, alrededor de 90 personas de un total de 220 que participaron en el rodaje también desarrollaron algún tipo de cáncer: El actor mexicano luchó contra esta enfermedad terminal durante cuatro años; sin embargo, se dio por vencido luego de enterarse que solo tenía un año de vida.

Lucha Reyes

María de la Luz Flores Aceves nació el 28 de mayo de 1906 en la ciudad de Guadalajara. Destacó como cantante de música ranchera y actriz. El lastre de su vida fue la adicción al alcohol, haciéndola pasar por situaciones embarazosas en algunos de sus eventos musicales cuando formó parte del trío Reyes-Ascencio, del cual sería expulsada por esa razón. Sin embargo, después se integró al Cuarteto Anáhuac en 1927, con el que haría una gira por Berlín.

Ahí contrajo una infección en la garganta que además de impedirle cantar al menos durante un año, causó que su voz cambiara y se tornara más ronca, aunque después se volvió su sello distintivo. Además, participó en varias películas como "Canción del alma", en la que debutó en 1934, "La tierra del mariachi", "Con los dorados de Villa", en donde actuó con Pedro Armendáriz, así como "El zorro de Jalisco" y "Ay Jalisco no te rajes", en donde compartió cámaras con Jorge Negrete y Gloria Marín.

La vida de la cantante estuvo rodeada de melancolía, no solo por haber tenido una madre alcohólica y abusiva, sino también por sus fracasos en el amor, ya que se enfrentó al divorcio en dos ocasiones. Luego, tuvo otras relaciones que tampoco prosperaron. Con su segundo esposo, Félix Cervantes, adoptó una niña, María de la Luz Martínez Cervantes, quien padeció de manera directa su alcoholismo.

Finalmente, la reina de la canción ranchera murió el 25 de junio de 1944, se cree que el motivo fue el cuadro depresivo que sufrió durante varios años, así como la muerte de su exsuegra, Francisca Cervantes. Un día antes de suicidarse, Lucha Reyes le pidió a su hija Marilú que le comprara unos sedantes, quien accedió pensando que sería para aliviar su depresión; sin embargo, alrededor de las 13:00 horas se tomó 25 pastillas con tequila, quedando inconsciente y con signos vitales débiles. De acuerdo con diversas fuentes, pese a los intentos de los médicos por reanimarla, fue imposible, falleciendo así a las 2:20 de la mañana, a sus 38 años de edad.

Rita Macedo

María de la Concepción Macedo Guzmán, mejor conocida en el medio artístico como Rita Macedo, nació el 21 de abril de 1925. Logró posicionarse entre las actrices favoritas del público durante la época de oro del cine mexicano. Participó en diversas películas como "Las cinco noches de Adán", "El ángel negro", "Internado para señoritas" y en 1947 protagonizó la cinta "Rosenda", con la cual despuntó su trayectoria cinematográfica. Incluso, actuó en algunas películas de Luis Buñuel como "Ensayo de un crimen", "Nazarín" y "El Ángel Exterminador".

Sin embargo, más allá del ámbito profesional, Rita Macedo parecía estar sumida en el desánimo, ya que desde su infancia tuvo una vida difícil, en la que enfrentó, por un lado, el divorcio de sus padres y, por el otro, la frialdad y distanciamiento de su madre, así como la ausencia de su padre. Además, su vida en pareja tampoco fue del todo satisfactoria, ya que con su primer esposo, el productor Luis de Llano Palmer, con quien tuvo dos hijos Julissa y Luis de Llano Macedo, las cosas no funcionaron. Tiempo después mantuvo un romance con Pablo Palomino, con quien se dice que vivió episodios de maltrato. Más tarde, tuvo una relación con Carlos Fuentes, con quien procreó a Cecilia Fuentes, pero tampoco prosperó debido a la infidelidad del escritor.

Pese a que la actriz tuvo otras relaciones, por ejemplo con Adolfo Orive Alba, quien fue ministro del expresidente Miguel Alemán, su vida siempre estuvo rodeada por un sentimiento de vacío, y según refieren diversos medios también sufrió algunos problemas de salud como cuadros de gastritis crónica, cuyo origen era aparentemente psicosomático. En una entrevista con el periódico El País, su hija Cecilia reveló que si algo afectó emocionalmente a su mamá fue haber estado en internados por mucho tiempo, y su miedo a la soledad, que controló de alguna manera mientras estuvo con su padre; sin embargo, divorciarse de él la afectó al grado de no poder ser feliz otra vez.

Fue así que el 6 de diciembre de 1993, Rita Macedo se suicidó dándose un disparo en la boca, mientras se encontraba en el interior de su auto. En una entrevista, su hija Julissa aseguró que fue la depresión y no un infarto, como lo señalaron diversos medios, la razón de su suicidio.

Jorge Mistral

Modesto Llosas Rosell nació en Aldaya, Valencia el 24 de noviembre de 1920. Tras renunciar a sus estudios de Derecho, inició su carrera como actor de las compañías de teatro de José Rivero, Ana Adamuz y Josita Hernán. Para 1944 realizó su primera película "La llamada", pero fue a partir de 1949 que comenzó a ganar protagonismo en México. También participó en algunas cintas españolas como "Pequeñeces", "Locura de amor", "La hermana San Sulpicio" y "Carmen la de Ronda". Además, protagonizó películas al lado de grandes actrices mexicanas de la época de oro del cine mexicano, como "Deseada", en la que actuó con Dolores del Río; "Cabo de Hornos", con Silvia Pinal y "Camelia" con María Félix, entre otras.

A partir de 1906, el galán español dirigió tres películas, de las cuales dos fueron escritas por él: "La fiebre del deseo" y "La piel desnuda". En Hollywood, también tuvo la oportunidad de actuar al lado de Sophia Loren en “Boy on a dolphin”, en 1957, y con Yvonne de Carlo y Rossana Podestà en “La espada y la cruz”, en 1958. Más tarde, en los años 70, dio su salto a la pantalla chica, en la telenovela "Hermanos Coraje".

Sin embargo, este actor, al igual que la mayoría de las celebridades de las que se ha escrito aquí, enfrentó un cuadro depresivo derivado del cáncer duodenal que le provocó terribles dolores durante un tiempo y que lo llevó a quitarse la vida con un disparo en la cabeza, el 21 de abril de 1972 en México, a sus 51 años y cuando realizaba la telenovela mexicana "Hermanos Coraje". De acuerdo con algunos medios, su viuda Olga Marchetti comentó que el español externó en algún momento su admiración por el actor Pedro Armendáriz, quien también se suicidó a causa del cáncer.

Miroslava Stern

Miroslava Sternova Beková nació en Praga el 26 de febrero de 1926; sin embargo, se nacionalizó como mexicana. Fue una de las actrices más importantes y bellas del cine de oro del país. Participó en diversas películas como "¡A volar joven!", al lado de Mario Moreno "Cantinflas", "La liga de las muchachas", con Elsa Aguirre y Rubén Rojo; "La casa chica", con Dolores del Río y Roberto Cañedo; "Escuela de vagabundos", que protagonizó con Pedro Infante, así como "Las tres perfectas casadas", por la cual fue nominada al Premio Ariel. Como actriz no solo brilló en México, sino también en Hollywood, con su actuación en "Adventures of Casanova" .

Su última película fue "Ensayo De Un Crímen", dirigida por Luis Buñuel, la cual se estrenó en 1955 y en la que compartió créditos con Ernesto Alonso y Rita Macedo. Fue justo el 9 de marzo de ese año que la actriz de origen checo decidió terminar con su vida, cuando tan solo tenía 29 años y su carrera comenzaba a despuntar.

Según refieren diversas fuentes, su ama de llaves y una de sus entrañables amigas, la actriz Ninón Sevilla, la encontraron muerta en su habitación, a la que pudieron entrar luego de forzar la cerradura. Se dice que Miroslava se suicidó con una sobredosis de barbitúricos debido a la depresión provocada por sus problemas amorosos con el torero español Luis Miguel Dominguín, quien se casó unas semanas antes, aunque también se rumoró que fue por Mario Moreno "Cantinflas".

Sin embargo, previamente, la bella actriz ya había vivido otros momentos trágicos que la sumieron en depresión, como la muerte de su madre, con quien mantuvo una estrecha relación. Se dice que este acontecimiento la marcó y al ser enviada por su padre a Nueva York, intentó quitarse la vida, tal como ocurrió en 1942, cuando murió un joven militar con quien iba a casarse.

Pina Pellicer

Josefina Yolanda Pellicer López de Llergo nació el 3 de abril de 1934 en la Ciudad de México. Fue una de las figuras más reconocidas de la época de oro del cine mexicano. En 1961 tuvo la oportunidad de trabajar al lado del estadounidense Marlon Brando en la película "El rostro impenetrable". Estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero su fuerte inclinación por las artes la llevó a integrarse al teatro universitario, así como al movimiento Poesía en Voz Alta, impregnado del estilo de escritores como Elena Garro, Octavio Paz y los artistas plásticos Leonora Carrington y Juan Soriano.

Su primer papel protagónico en teatro fue en 1958, en la obra El diario de Ana Frank, y en junio del siguiente año tuvo también un papel estelar en la cinta mexicana "Macario", dirigida por Roberto Gavaldón, que además fue la primera en ser nominada a los premios Óscar en 1961 como mejor película extranjera, y por la cual recibió el premio Cuauhtémoc debido a su destacada actuación. Pellicer también actuó en la película española "Rogelia", en cintas mexicanas como "Días de otoño" y dos series televisivas estadounidenses "El fugitivo" y "La hora de Alfred Hitchcock".

Sin embargo, pese a su gran talento para el teatro y el cine, Pina, hermana de Pilar Pellicer, se quitó la vida tras ingerir cerca de treinta pastillas de barbitúricos.el 4 de diciembre de 1964, en su departamento de la colonia Condesa. Alrededor de su muerte se corrieron varios rumores, entre ellos, que se había suicidado al no ser correspondida por el actor Marlon Brando; sin embargo, no se tiene la seguridad de ello, ya que la talentosa actriz siempre se caracterizó por su gran sensibilidad y personalidad depresiva.

Cabe destacar que en la última carta que Pellicer le envió a su gran amigo, el actor Salomón Leiter decía: "Querido Chalo: Sé que entenderás perfectamente mi cansancio, ya no tengo fuerzas... Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total; creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren, pero no puedo más. Pina".