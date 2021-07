Pedro Armendariz: La historia del galán internacional que se quitó la vida tras lo que pasó en un set

Pedro Armendariz fue uno de los más importantes actores de la Época de Oro del cine mexicano; su talento incluso lo llevó a ser parte de renombradas producciones internacionales, fue de hecho su éxito lo que lo condujo, de alguna manera, a su muerte, pues el galán nacido el 9 de mayo de 1912 en la Ciudad de México, tuvo una desfortuna en un set de filmación.

Su nombre completo fue Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, hijo del mexicano Pedro Armendáriz García Conde y de la estadounidense Adela Hasting. Sus estudios los cursó en Texas y llegó a convertirse en ingeniero por la Universidad de California, lugar donde también pudo dar rienda suelta a su pasión por actuar, en los grupos de teatro de la institución.

Su primera película la filmó a los 22 años y en su carrera en la pantalla trabajó con figuras como María Félix y Dolores del Río. Uno de sus papeles más recurrentes fue darle vida al héroe revolucionario Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa.

Fue la cinta "María Candelaria", al lado de Dolores del Río, la que le dio proyección internacional no sólo a Hollywood, sino que también participó en largometrajes de Francia, España, Italia e Inglaterra.

Hollywood

En la industria estadounidense del cine tuvo participación en títulos como "Fort Apache", "We Were Strangers" y su última aparición en el cine en 1963 en "James Bond, From Russia with Love".

The Conqueror (1956), fue la tristemente famosa filmación que acabaría con la vida de varias de las personas que estuvieron en el rodaje, pues se filmó en Utah, muy cerca del lugar donde el gobierno de Estados Unidos había realizado pruebas nucleares en el vecino estado de Nevada, la radioactividad del terreno llevó a que con el tiempo muchos de los presentes fueran pereciendo debido a diversos cánceres que les provocó dicha exposición.

Se sabe que en 25 años 91 de las 220 personas que trabajaron en dicha película enfermaron de cáncer y 46 de ellas perdieron la vida a causa de la enfermedad.

Armendariz no se salvó de la presunta relación entre la radiación y la filmación, cuando realizó "James Bond, From Russia with Love" en 1963 ya se le podían ver los estragos del cáncer de estómago, pues cojeaba por las molestias y de hecho no terminó las escenas finales, en las que se utilizó a su doble. Su enfermedad era terminal y el dolor mucho, por lo que el 18 de junio de 1963, se suicidó a los 51 años de edad, se disparó con una pistola que metió de contrabando al hospital, murió antes de que se estrenara la película de James Bond.