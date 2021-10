María Félix: Ellos fueron los actores del cine de oro a los que tuvo resentimiento

María Félix, "la diva" del cine mexicano, fue y continúa siendo un personaje polémico, no solo por su belleza, parejas sentimentales, sino también por su carácter, que algunos catalogan como "fuerte", y su manera tan particular de ser y ver la vida.

Amada por unos y odiada por otros, "la doña" dijo alguna vez en una entrevista con Ricardo Rocha: "no pienso en cómo me tienen que recordar, yo pienso en pasarla bien, yo pienso en lo que he hecho, he dejado una trayectoria, he dejado un estilo, que no lo he visto más".

Su temperamento provocador y avasallante impactó no solo en las personas de su entorno inmediato, ganándose así algunas "enemistades", también fue atractivo para los medios de comunicación y controversial entre el público.

Su rivalidad con Dolores del Río

Dolores del Río y María Félix fueron dos de las grandes personalidades del cine nacional. Se dice que entre ambas actrices surgió una rivalidad, sobre todo cuando en los años 40, Lolita volvió de Hollywood, Estados Unidos, donde inició su carrera como actriz, y se abrió espacio en la industria cinematográfica mexicana, justo cuando "la diva" comenzaba a despegar en la pantalla grande.

Todo parece indicar que su supuesta rivalidad surgió luego de las comparaciones que los críticos de ese momento realizaron sobre su forma de trabajar, particularmente, en las cintas: Vértigo y La Selva de fuego. La primera se estrenó en 1946, fue dirigida por Antonio Momplet y sus protagonistas fueron María Félix y Emilio Tuero, mientras que la segunda se estrenó en 1945, fue dirigida por Fernando de Fuentes y protagonizada por Dolores del Río y Arturo de Córdova.

Sin embargo, se rumora que originalmente los guiones se tenían contemplados para que fueran protagonizados a la inversa, es decir, que María Félix fuera la protagonista de La Selva de Fuego y Dolores la de Vértigo, pero a raíz de la confusión de un mensajero, los guiones llegaran a las manos equivocadas. Además, de acuerdo con medios de comunicación y testigos de la época, como Lupe Rivera Marín, hija del pintor Diego Rivera, cuando ambas actrices coincidieron en su casa o en algún evento, "la doña" ignoraba a Dolores.

Fue hasta 1959 que las dos divas del cine mexicano compartieron créditos en las películas Reportaje, de Emilio "Indio" Fernández, y La Cucaracha, de Ismael Rodríguez, que fue protagonizada por ambas; sin embargo, se rumoró que en esta última cinta María Félix compartiría cuadro con Elsa Aguirre, pero pidió que la cambiaran por Dolores y ganar más.

Tras compartir pantalla parece que la relación entre las actrices mejoró y con el tiempo continuaron llamándose entre ellas como los personajes de la película que coprotagonizaron, Maruca y la Chata. Incluso María Félix reveló en una entrevista "quise mucho a Dolores y guardo un magnífico recuerdo de ella":

¿"La doña" no quería a Elsa Aguirre?

La belleza de Elsa Aguirre no solo atrajo la mirada de actores de la talla de Pedro Infante y Jorge Negrete, a quienes por cierto rechazó, también fue atractiva para las mujeres, tan es así que en un viaje que realizó a Cuba con su madre, una joven se le acercó y la invitó a salir.

Además, era constantemente comparada con María Félix, incluso, se dice que Aguirre compartiría créditos con "la diva" en La cucaracha, pero en su lugar pondrían Dolores del Río, supuestamente por solicitud de María Félix, quien busca evitar las comparaciones y verse opacada.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz originaria de Chihuahua reveló que ella estaba segura de que participaría porque se casó con José Bolaños, quien estuvo en la película, pero finalmente no fue así y esta decisión fue algo que a la actriz le dolió mucho, ya que tenía la esperanza de poder demostrar que ella no era la "María Félix del pueblo".

"Yo jamás pretendí parecerme a nadie ni nada. Yo era yo, como fuera, y entonces yo dije pues que bueno que nos pongan ahí a trabajar", expresó.

Asimismo, señaló que solo dos veces se encontraron en un festival en Acapulco y la prensa capturó el momento en que un día se abrazaron, descartando así la supuesta rivalidad entre ellas. Empero, reconoció que aunque "la Doña" puso a México en los ojos del mundo entero, a ella le gustaba más como artista Dolores del Río.

¿Cantinflas y "la diva" fueron enemigos?

Aunque Mario Moreno "Cantinflas" y María Félix mantenían una buena relación, terminaron viviendo una gran enemistad nada más y nada menos que por Jorge Negrete. De hecho hay fotografías que evidencian lo bien que se llevaban ambos actores pese a tener personalidades tan contrastantes; sin embargo, su relación se deterioró luego de que el famoso comediante mexicano enfrentará a Jorge Negrete en una asamblea de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en un intento por defender a la actriz Leticia Palma, quien aseguraba que "el Charro Cantor" intentó agredirla.

Sin embargo Jorge Negrete sostenía que esas acusaciones no eran mas que parte de una estrategia diseñada por Palma para defenderse por haber robado su expediente del sindicato, pues se encontraba enfrentando un juicio por haber incumplido su contrato en una producción. Así, una vez que Negrete y "La Doña" contrajeron matrimonio, comenzó el distanciamiento entre Cantinflas y Félix.

Cabe señalar que la relación entre ellos empeoró aun más tras la muerte de Jorge Negrete, ya que el comediante mexicano no se presentó al homenaje de cuerpo presente del cantante que organizó la ANDA, lo que provocó la indignación de "María Bonita"; sin embargo, sí acudió al sepelio y antes de dirigirse hacia el cementerio, Mario Moreno intentó subir a la carroza donde iba Félix, pero la actriz le pidió que se bajara, al tomarlo como una falta de respeto. El comediante se bajó, pero terminó por pasarse al asiento de adelante.

Tiempo después, ambos actores, junto con Dolores del Río, fueron invitados a participar en la portada de la revista Life en 1965. Si bien al principio fue complicado coordinar la sesión de fotos por las negativas y condiciones que uno y otro ponían, finalmente se logró llevar a cabo gracias a la intervención de Del Río.

Los grandes "enemigos" se volvieron a reunir para aparecer en una portada de revista. Foto: Life

Sigue leyendo:

María Félix ODIABA a Elsa Aguirre por su belleza; así quiso acabar con su carrera

¡Cantinflas y Jorge Negrete, grandes enemigos! Así PELEARON las estrellas del cine mexicano por una MUJER

6 famosos de la época de oro del cine mexicano que terminaron con su vida