El día que Elsa Aguirre reveló lo que sentía por María Félix | VIDEO

María Félix y Elsa Aguirre son consideradas dos de las actrices más bellas de la Época de Oro del Cine Mexicano. Durante mucho tiempo, la prensa de aquellos años dijo que entre ambas existía una rivalidad, pues 'La Doña' tenía miedo de ser opacada.

Mientras María de los Ángeles Félix Güereña ya tenía una larga carrera en el cine de nuestro país, Elsa Irma Aguirre Juárez apenas iniciaba una trayectoria fructífera. En la década de 1940 y 1950, el público y los medios las compararon. Sin embargo, se creía que a 'La Doña' no le gustó nada esa comparación.

A pesar de ello, durante una entrevista realizada hace algunos años con la periodista Mónica Garza, Elsa Aguirre aseguró que ella nunca quiso parecerse a María Félix, descartando cualquier tipo de rivalidad entre las dos.

Aguirre, quien es recordada por sus papeles en citas como 'Medianoche' (1949) 'Cuidado con el amor' (1954) y 'Como enfriar a mi marido' (1967), agregó que nunca le dio importancia a lo que decían de su rivalidad con María Félix. Tiempo después, se percató de su personalidad y belleza.

"Ay, ni cuenta, ni siquiera me ponía a pensar. Ya con el tiempo, con el correr comencé a darme cuenta quién era María, de lo hermosa de su personalidad, de su belleza, de todo. Poco a poco me fui dando cuenta, pero en aquel entonces no me importaba", expresó.