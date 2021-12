¿Vicente Fernández no murió el 12 de diciembre? Compadre de “Chente” asegura que la familia mintió

Este 12 de diciembre la leyenda de la música mexicana, Vicente Fernández, murió a los 81 años según la versión de la familia del cantante; sin embargo, es su gran amigo y compadre, Gustavo Alvite, quien asegura que se trata de una mentira.

El locutor se sumó a la lista de celebridades que dedicaron emotivas palabras y dieron el último adiós al “Charro de Huentitán”, aunque en su caso no dudó en acusar a la familia de “sensacionalismo” sobre la muerte del cantante y aseguró que mienten sobre la fecha de su muerte.

Te puede interesar: Así luce actualmente Patricia Rivera, la mujer con la que Vicente Fernández engañó a doña Cuquita

A través de su cuenta de Facebook compartió un extenso mensaje donde habla sobre la manera en que se manejó la muerte de Vicente Fernández, pues acusó de que cambiaron la fecha del fallecimiento con la intención de que “impacte más”.

Vicente Fernández y Gustavo Alvite. Foto: Facebook Gustavo Alvite Martínez

“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para ‘que impacte más’, me ‘pega’ en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece”, escribió el locutor.

Ausencia de “Chente” en la música

Alvite relató que tuvo que distanciarse desde hace un tiempo de quien fuera su gran amigo por más de 50 años, pues la familia le negaba las llamadas y en algún momento tuvo un problema con Gustavo, hijo de “Don Chente”.

“Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”, dijo el locutor quien detalló la pena de Vicente Fernández por alejarse de los escenarios y los aplausos del público.

Te puede interesar: Éste fue el apodo que Raúl Velasco le puso a Vicente Fernández y con el cual siempre lo llamaba | VIDEO

“‘Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena’- me dijo la última vez que lo ví. Cuanta admiración, ¡todavía más!, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes. -‘como un lobo’- me decía. Su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad artística”, añadió.

Gustavo Alvite y Vicente Fernández se habrían distanciado por la familia del cantante. Foto: Instagram @_vicentefdez

Dijo que la tristeza y sentimientos habrían sido uno de los motivos por los que empeoró su estado de salud, por ello, habría decidido abandonar los escenarios para dedicarse a su familia a quien dejó por el éxito y la fortuna: “Quería ser el ‘Tata”’”.

Finalmente, aseguró que Vicente Fernández vivirá en el corazón del público con sus canciones: “Que Dios te tenga en su paz, querido amigo”.

SIGUE LEYENDO:

Alejandro Fernández guió la carroza de su padre hasta su última morada: VIDEO

"Siempre ayudó a todo mundo": Lyn May se niega a aceptar la muerte de Carmen Salinas y esta es la razón

Rodrigo Fernández el "no" hijo de Vicente Fernández, ¿acudió al sepelio del Charro de Huentitán?, esto es lo que se sabe