Rodrigo Fernández el "no" hijo de Vicente Fernández, ¿acudió al sepelio del Charro de Huentitán?, esto es lo que se sabe

Este fin de semana, luego de estar hospitalizado desde el mes de agosto, Vicente Fernández falleció a los 81 años de edad, en su último adiós estuvieron presentes sus bisnietos, nietos, su fiel esposa Cuquita y sus hijos Alejandro, Vicente Jr. Gerardo y Alejandra Fernández.

Mucho se ha cuestionado si estuvo o no presente Rodrigo Fernández, el supuesto hijo que Vicente Fernández habría tenido a lado de la actriz Patricia Rivera.

¿Rodrigo no es su hijo?

Y es que aunque Vicente sí reconoció a Rodrigo como su hijo, años después del secuestro de Vicente Jr. y por protocolo del seguro de vidas que contrataron, todos los integrantes de la familia Fernández tuvieron que someterse a una prueba de ADN.

Luego de someterse a dicha prueba, la única que salió con un resultado negativo fue el de Rodrigo Fernández, por lo que se reveló que no era hijo de Vicente Fernández, resultado que rompió el corazón no solo a Rodrigo sino al propio Charro de Huentitán pues él reveló en alguna entrevista que le dolió mucho saber que no era su hijo.

Y es que Rodrigo llegó a vivir en el Rancho Los tres potrillos y convivió no solo con los demás hijos de Vicente Fernández sino también con Doña Cuquita quien lo aceptó a pesar de la situación.

Desde entonces la relación entre Rodrigo y los Fernández es nula y el hijo de Patricia Rivera prefiere no hablar del tema cuando es cuestionado por la prensa.

¿Estuvo en el sepelio de Vicente Fernández?

De acuerdo con el youtuber Dael Quiroz quien a través de su canal de youtube quien reveló que un medio local de Guadalajara captó a Rodrigo Fernández en el aeropuerto de aquella Ciudad este fin de semana.

Y aunque no está confirmado si es que Rodrigo Fernández estuvo presente en el sepelio del Charro de Huentitán, el programa “El Chismorreo” de acuerdo con Queiroz presentará las pruebas en las que se presuntamente se ve a Rodrigo convivir con la familia Fernández, pues luego de revelarse que no era hijo de Vicente todo parece indicar que la relación entre ellos siguió pero por fuera y sin que nadie se enterara.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 12:13

