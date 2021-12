Vicente Fernández: 2021, el año de su muerte y de sus últimas polémicas

Este pasado 12 de diciembre, México se despertó con la noticia de la muerte de Vicente Fernández, luego de permanecer desde el mes de agosto en el hospital tras haber sufrido una aparatosa caída la cual el síndrome de Guillain-Barre que padecía, complicó aún más.

Tan solo un mes antes de la caída que lo llevó a ser operado de emergencia, ingresó al hospital por una infección en las vías urinarias, sin embargo, Chente como le decían sus seguidores, amigos y familiares de cariño, grabó un mensaje en donde pide a su público no preocuparse pues él se encontraba bien.

Sus últimos escándalos

Para nadie es un secreto que Don Vicente Fernández no solo fue un hombre que logró el éxito a lo largo de los años, también tuvo que enfrentarse a la prensa pues siempre estuvo inmerso en diversas polémicas.

Y en su último año de vida no fue la excepción, pues a pesar que “El Charro de Huentitán” ya se había retirado de los escenarios, al parecer no pudo retirarse de los escándalos.

Toca el seno de una mujer

Fue en el mes de enero cuando salió a la luz un video en donde una joven expuso que Vicente Fernández tocó uno de sus senos y aseguró que se sintió violentada por el cantante de música mexicana.

Ante esta situación, Vicente Fernández abrió la puerta de su rancho “Los tres potrillos”, a su ex nuera, la periodista Mara Patricia Castañeda, para hablar del tema.

Pues en dicha plática, Vicente rompió en llanto y aseguró que aunque nunca fue un santo siempre trató que nadie lo viera, por otra parte el cantante contó que su esposa Cuquita vio la noticia y se cuestionó el por qué ese video que fue grabado hace tres años apenas salió a la luz.

"Cuca vio la nota y se quedó callada y preguntó por qué se esperó tres años.", contó el intérprete de música ranchera

¿Violó a una mujer?

Tan solo un mes después, los escándalos no abandonaron al Charro de Huentitán, pues el nombre de Lupita Castro salió a la luz, esta mujer reveló que fue violada por el cantante hace varios años.

De acuerdo con lo relatado por Lupita Castro para el programa Chisme No Like, ella trabajaba con Vicente Fernández cuando tenía tan solo 17 años de edad, por lo que en cada gira alguien de su familia tenía que ir con ella, pero, aquella ocasión una amiga de la familia viajó con Castro a San Luis Potosí.

Durante su plática con Chisme NO Like, Lupita Castro contó que en ese entonces ella era virgen pero que Vicente Fernández le hizo una propuesta indecorosa, y aunque ella no accedió, el cantante siguió con el forcejeo hasta lograr su objetivo.

SIGUE LEYENDO

Vicente Fernández: Así será la tumba de "El Charro de Huentitán" dentro del rancho Los Tres Potrillos

Éste fue el HOMENAJE que Christian Nodal le hizo a Vicente Fernández en su concierto, ¡cantó como nunca! | VIDEO