Danna Paola vs Eiza González, así ha sido su drástico cambio de imagen: FOTOS

Tanto Danna Paola como Eiza González son unas de las estrellas mexicanas más talentosas de los últimos años, no por nada la crítica especializada la considera "la nueva Salma Hayek" a Eiza González, además de que Danna Paola crece vertiginosamente en redes sociales y en el ámbito musical, en el cual se ha concentrado durante los últimos años.

"La admiro tanto y me hace sentir tan orgullosa ver todo lo que está logrando y ver justo que está en la onda de: 'Yo estoy haciendo mis cosas y a mí no me metan con nadie'. Estaría increíble hacer algo juntas, me encantaría", expresó recientemente Danna Paola sobre Eiza, dejando abierta la posibilidad a una colaboración en el futuro, pues Eiza también canta. Conforme han crecido, de igual forma han cambiado, tanto en lo mental como en lo físico, pero no cabe duda que son hermosas.

Los cambios de Eiza González

La actriz Eiza González se ha convertido en una de las mujeres más guapas de todo el espectáculo. A los 14 años tuvo la oportunidad de estudiar seriamente actuación y a los 16 años fue cuando se convirtió en la protagonista de “Lola, Érase una vez”, telenovela con la cual su fama se disparó.

Así lucía en sus inicios. Foto: Especial.

En los años posteriores a ese proyecto, Eiza se convirtió en una de las mujeres más solicitadas para campañas publicitarias, aunque es innegable que su apariencia física cambió muchísimo, pero para bien. Eiza González actualmente ha sido señalada por realizarse algunas operaciones estéticas en estos últimos años, pero ella no ha hablado al respecto y se desconoce cuáles serían.

Sin duda alguna es muy hermosa. Foto: Especial.

Danna Paola también luce muy diferente

Danna Paola sólo ha cosechado éxitos en los últimos años, prueba de eso son sus sencillos “Oye pablo” y “El beso”, los cuales suman varios miles de reproducciones en todas las plataformas de streaming, por lo que salió triunfante en la gala de la Sociedad de Autores y Compositores de México hace unos días.

Algunos cambios son evidentes. Foto: Especial.

Sin embargo, los fans no sólo hablan de sus triunfos, ya que constantemente surgen versiones sobre las operaciones de Danna Paola, quien tampoco ha aceptado haber pasado por el quirófano. Hace un año, la cuenta de Instagram “Belleza creada” compartió un collage en el que se puede notar cómo se ha transformado su rostro.

En la actualidad se ve así. Foto: Especial.

“Gracias a una operación, Danna Paola ahora luce unos ojos de apariencia más grande, causando que sus cejas también se hayan elevado, dándole un aspecto mucho más sexy a su mirada“, se leía en la descripción de la publicación.

