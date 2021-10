Danna Paola lanzará "Rescue Me" junto a DJ Alesso, soundtrack del anime "Blade Runner: Black Lotus"

Los fans de Danna Paola se llevaron una gran sorpresa cuando la mañana de este miércoles la cantante dio a conocer que seguirá lanzando nueva música, sin embargo, está vez estrenará una colaboración con el DJ sueco, Alesso.

La también actriz mexicana utilizó sus redes sociales para informar que ya el próximo 5 de noviembre estrenará el tema "Rescue Me", el cual es parte del soundtrack del anime "Blade Runner: Black Lotus" que se lanzará el 13 del mismo mes por medio de la plataforma de streaming Crunchyroll.

La nueva serie japonesa es una colaboración con productores de Estados Unidos y está basada en la franquicia Blade Runner, la cual es una adaptación parcial de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick. Esta vez, los creadores decidieron hacer varios capítulos para profundizar en los temas y conflictos que no se pudieron resolver en las películas o los anteriores cortos de animación.

Danna Paola cambia de look

Además, Danna Paola sigue cautivando a sus fans con su belleza, pues a penas el jueves reveló que se había cambiado el look. Esta vez la actriz de Élite aptó por dejar su cabellera rubia, pero le hizo un corte hasta los hombros que la hace lucir hermosa y muy juvenil.

La intérprete de 'Mala Fama' subió una serie de fotos a su cuenta de Instagram en donde se le puede ver un poco más casual, usando lo que parece ser ropa deportiva y una ombliguera de manga larga, las dos piezas en color negro. En las imágenes la cantante presumió su nuevo look, el cual no pasó por desapercibido por sus fans, quienes no dejaron de alagarla en los comentarios.

SIGUE LEYENDO:

Preciosa: Danna Paola se llevó todas las miradas con su hermosura

¡Es oficial! Se anuncia la quinta temporada de “My Hero Academia”